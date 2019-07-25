«Возможно, ты нашла другого»: В Сети появилось любовное письмо советского разведчика, которое так и не нашло своего адресата

Трогательное любовное письмо, написанное советским разведчиком Владимиром Ивановичем Сахатским своей подруге Нюре Трегубовой, появилось в соцсетях 25 июля. Сахатский командовал разведывательным взводом 60-й стрелковой дивизии. Он пал смертью храбрых весной 1942 года во время боевых действий близ Сталиногорска (ныне Новомосковск) Тульской области - надо было уничтожить пехотную дивизию вермахта, оккупировавшую село Ментелово Белевского района. Так письмо, написанное, но не отправленное возлюбленной в Горький, оказалось в руках немцев.

Анна Павловна Трегубова была призвана в Советскую армию в марте 1945 года.Фото: СОЦСЕТИ

«Здравствуй, милая Нюра! Горячий привет тебе с фронта Отечественной войны от друга и воина Владимира. Сообщаю, что я жив и здоров, чего, конечно, и тебе желаю, - говорится в письме. - Нюра! С декабря 1941 года по сегодняшний день я пишу тебе седьмое письмо, а от тебя получил только одно. Целая вечность молчания в военное время. Правда, я не знаю причины твоего молчания, может быть, мои письма для тебя являются не нужными. Возможно, ты нашла другого, лучше меня, и имеешь возможность с ним разговаривать лично, а не читать письма «откуда-то далеко, кто, мол, его знает, что он и как он». Конечно, это далеко лучше, чем ожидать друга с войны. Но я все же как командир решил тебе в этом письме за странное и таинственное молчание объявить «выговор с предупреждением»… Если же мои письма и я тебе уже не нужны, тогда очень прошу, напиши мне об этом, ведь это не так тяжело - написать пару строчек, мол: «Отвяжись, сатана, я не твоя, и не мешай мне в спокойной жизни своими надоедливыми письмами». Я, конечно, тебя бранить не стану, только с горечи, с досады постараюсь уничтожить с десяток фрицев».

Немцы изучили письмо советского солдата и сделали свои пометки.Фото: СОЦСЕТИ

Командир разведывательного взвода также сообщил о небольшом ранении, которое, правда, не позволило ему выйти из строя. «Даже в санчасть не пошел».

- Кажется, больше нечего писать, то есть есть что, но некогда. С этим до свидания! Целую нежно-нежно, - попрощался Владимир.

Фашисты перевели послание и сделали свои пометки, назвав солдата одним из фанатичных русских коммунистов, который находится во власти отлично действующей и организованной русской партийной организации.

А на солдатском «треугольнике» написано: «Город Горький, Автозавод, Северный поселок, улица Зеленая, барак № 4, квартира № 6. Нюре Трегубовой».

- Оказалось, что Анна Павловна Трегубова, уроженка села Резоватовка Наруксовского района Горьковской области (ныне Починковского района Нижегородской области), была призвана в Советскую армию в марте 1945 года. Ее адрес в точности совпадает с указанным в письме Владимира Сахатского. 25-летняя Нюра Трегубова, работавшая кассиром столовой № 2 на стройке, направлена Автозаводским РВК на фронт в качестве шофера-стажера, - говорится в паблике «Регион-52».

Нынешний владелец письма, пожелавший остаться анонимом, обращается к родственникам 99-летней Анны Трегубовой с просьбой откликнуться. Возможно, они захотят забрать фронтовое письмо, которое так и не успел отправить командир-разведчик.