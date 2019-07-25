В Нижегородской области в два раза выросло число присасываний клещей

Пока большинство нижегородцев наивно полагали, что сезон активности клещей подходит к концу, они пошли в атаку – за последнюю неделю число обращений с присасыванием клещей выросло в два раза. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

- За неделю в регионе было зафиксировано около 700 обращений с присасыванием клещей. Это почти в два раза больше по сравнению с показателями прошлой недели, - говорится в сообщении. – Львиная доля присасываний была зарегистрирована на территории лесных массивов – 37%. В связи с этим мы призываем нижегородцев соблюдать осторожность при посещении лесов и помнить о профилактике клещевых инфекций.

Напомним, в этом году в Нижегородской области было привито порядка 3,9 тысяч человек. В основном, это нижегородцы, попадающие в профессиональные группы риска. Также в области регулярно проводятся акарицидные обработки парковых зон - в общей сложности, такие процедуры были проведены на площади более 2,8 тысяч га.

- По данным на 25 июля в лабораториях регионального Роспотребнадзора было исследовано порядка 9,4 тысяч клещей. При проведении лабораторных исследований в 32 клещах обнаружен антиген к вирусу клещевого энцефалита. В 155 клещах были выявлены ДНК боррелий.

КОНКРЕТНО

Где были обнаружены клещи?

• В лесных массивах – 37%

• На территории сел и деревень – 27 %

• На придомовых территориях - 17,5%

• На садово-огородных участках – 10,2%

• На территориях кладбищ – 2,9%

• На территории пляжей –1,8%.

• На территории парков– 1,6%