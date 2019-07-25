От молока до производственного воздуха: новая микробиологическая лаборатория открылась в Нижнем Новгороде

413 товаров нижегородских предприятий успешно прошли добровольную сертификацию и вошли в реестр федерального проекта Национальной системы сертификации (НСС). На данный момент это лучший результат по стране.

Как сообщает ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области, основной вид товаров в НСС – пищевая продукция. Чтобы увеличить объем проводимых исследований, принято решение построить новую микробиологическую лабораторию, отвечающую всем требованиям современных стандартов.

«Качество пищевой продукции в отношении микробиологической чистоты – это здоровье и безопасность людей, а для предприятий, выпускающих продукты питания, еще и поддержка репутации, – сообщил директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов. – Число участников НСС в регионе растет, новая лаборатория позволит проводить исследования продукции на более высоком уровне. Лаборатория отвечает всем требованиям санитарно-эпидемиологических правил и получила лицензию на осуществление исследовательской деятельности. Помимо микробиологических, здесь будут осуществляться диагностические и паразитологические исследования. Проверить продукцию можно будет более чем на 20 показателей».

Молоко, мясо, йогурты и питание для детей – микробиологи будут проводить исследования не только самих пищевых продуктов, но и среды, в которой они производятся (например, воздух, смывы с оборудования, инвентарь) – это важно для обеспечения безопасности производства продуктов питания.

Помещения оснащены современным оборудованием. Все приборы и средства измерения прошли метрологический контроль.

-Новая лаборатория позволит повысить качество оказываемых услуг нашим заказчикам, - говорит Денис Миронов. – В том числе и для подтверждения соответствия продукции, которая выдвигается в число участников Национальной системы сертификации.