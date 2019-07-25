Женщины-киборги захватывают мир

В современном кинематографе образ сильной женщины постепенно меняется. Теперь это не женщина-босс и не героиня, спасающая мир. Все чаще на экране действуют неуязвимые киборги: несгибаемые женщины-роботы. Которые, впрочем, умеют испытывать чувства. Смотрите фильмы из специальной подборки от онлайн-кинотеатра ivi.

«Алита: Боевой ангел»

После опустошительной войны Земля преобразилась – на ней есть только один летающий город Салем и Нижний мир. Планету населяют люди и киборги. Доктор Ино находит на помойке останки девушки-робота, дарит ей новое тело и оживляет. Теперь это Алита, которой предстоит понять, кто она такая, и заново открыть для себя мир, в котором царит жестокость и противостояние. На ivi доступны также дополнительные материалы о фильме: 2 часа эксклюзивных подробных рассказов о создании очередного шедевра Роберта Родригеса.

«Из машины»

Главный герой фильма – программист Калеб. Он участвует в странном эксперименте с искусственным интеллектом. Девушка-робот Ава (Алисия Викандер) должна доказать свое умение анализировать информацию и способность испытывать чувства. В ходе эксперимента Калеб влюбляется в Аву, но она обманывает его. Возможна ли любовь робота и человека, смотрите на ivi.

«Призрак в доспехах»

Известнейшая японская манга о борьбе с кибертерроризмом перенесена на экран. Главную героиню – Миру Киллиан – сыграла Скарлетт Йоханссон. Мира пережила террористическую атаку и осталась жива, благодаря тому что ее тело заменили на искусственное. Теперь она киборг и начинает работу в «Девятом отделе», который противостоит высокотехнологичной преступности.

«Трон: наследие»

Фильм, снятый в 2010 году, продолжает фильм «Трон» 1982 года. Главный герой картины Сэм Флинн ищет своего отца Кевина – владельца корпорации по выпуску компьютерных игр. Много лет назад он исчез, и его следов в реальном мире нет. Зато они находятся в киберпространстве, куда случайно попадает Сэм. Там он находит отца и Кворру – киборга, которая влюбляется в рассказы о реальном мире и бежит туда вместе с Сэмом.

«Терминатор 3: Восстание машин»

Новое время рождает новых Терминаторов – основную миссию в третьем фильме франшизы выполняет терминатор Т-Х, имеющий внешность обаятельной девушки. Она должна выследить Джона Коннора и его ближайших сторонников. Т-Х противостоит чуть устаревший, но все такой же надежный Терминатор Т-850 в исполнении Арнольда Шварцнеггера. И именно он в итоге жертвует собой, чтобы опять спасти мир.

«Чужой 4: Воскрешение»

Четвертая часть всемирно известной серии о Чужих начинается спустя 200 лет после гибели сержанта Рипли. Ученые пытаются возродить ее с помощью клонирования, и попытка удается. Однако это не совсем та Рипли – в ее ДНК есть следы Чужих. Одновременно с Рипли возрождают и королеву Чужих, и вновь начинается страшное противостояние людей и пришельцев. Чем оно закончится, смотрите на ivi.