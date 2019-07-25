Уролог в Онли Клиник – это диагностика и лечение мужских недугов

Наиболее распространенные заболевания мочеполовой системы мужчин, которые требуют назначения курса лечения у врача-уролога Онли Клиник – это:

- мочекаменная болезнь;

- пиелонефрит;

- нефрит;

- цистит;

- гиперактивность мочевого пузыря, нарушение процесса мочеиспускания;

- скрытые инфекции: герпес, уреаплазмоз, микоплазмоз, хламидиоз, цитомегаловирус и др.;

- инфекции, передающие половым путем;

- уретрит, баланопостит;

- преждевременное (раннее) семяизвержение;

- эректильная дисфункция;

- простатит;

- аденома простаты – доброкачественная гиперплазия;

- синдром хронической тазовой боли;

В отделении урологии Онли Клиник проводятся оперативные вмешательства. Это касается таких заболеваний мочеполовой системы мужчины:

- короткая уздечка;

- варикоцеле;

- водянка оболочек яичка;

- киста придатка яичка;

- фимоз.

Достоинства и преимущества урологического отделения Онли Клиник:

- комплексное урологическое обследование стоит 1300 рублей, включая УЗИ предстательной железы;

- урологическое обследование диагностируют любые новообразования и недуги;

- используется только современная аппаратная диагностика;

- производится соблюдение всех стандартов мировой медицины;

- производится безоперационное лечение доброкачественной гиперплазии предстательной железы (аденомы);

- используются современные методы лечения эректильной дисфункции и преждевременного семяизвержения;

- повторные консультации и обследования в процессе лечения проводятся бесплатно;

- используются уникальные, авторские методы диагностики и лечения урологических заболеваний.

Дорогие мужчины, проходите урологическое обследование в Онли Клиник регулярно, не реже одного раза в год!

И запишитесь на прием к врачу – урологу Онли Клиник немедленно, если Вас беспокоит Ваше мужское здоровье!

Когда мужчине нужно обязательно обратиться к врачу урологу Онли Клиник?

Прийти к урологу в Онли Клиник нужно, если появляются признаки заболеваний:

- учащенное или затрудненное мочеиспускание;

- недержание мочи при натуживании, кашле, чихании или во сне;

- зуд и жжение в области половых органов;

- болевой синдром при хождении в туалет «по-маленькому»;

- кровь в моче;

- болевые ощущения в области придатков, паха, поясницы;

- нарушение эрекции;

- снижение потенции;

- самопроизвольное семяизвержение;

- боль во время полового акта;

- выделения из полового члена;

- появление язв, сыпи в области яичек и полового члена;

- инфицирование мочеполовой системы.

Дорогие мужчины, обязательно посещайте врача-уролога Онли Клиник и проходите урологическое обследование хотя бы раз в год.

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