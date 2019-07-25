Уролог в Онли Клиник – это диагностика и лечение мужских недугов
Наиболее распространенные заболевания мочеполовой системы мужчин, которые требуют назначения курса лечения у врача-уролога Онли Клиник – это:
- пиелонефрит;
- нефрит;
- цистит;
- гиперактивность мочевого пузыря, нарушение процесса мочеиспускания;
- скрытые инфекции: герпес, уреаплазмоз, микоплазмоз, хламидиоз, цитомегаловирус и др.;
- инфекции, передающие половым путем;
- уретрит, баланопостит;
- преждевременное (раннее) семяизвержение;
- простатит;
- аденома простаты – доброкачественная гиперплазия;
- синдром хронической тазовой боли;
В отделении урологии Онли Клиник проводятся оперативные вмешательства. Это касается таких заболеваний мочеполовой системы мужчины:
- короткая уздечка;
- варикоцеле;
- киста придатка яичка;
- фимоз.
Достоинства и преимущества урологического отделения Онли Клиник:
- комплексное урологическое обследование стоит 1300 рублей, включая УЗИ предстательной железы;
- урологическое обследование диагностируют любые новообразования и недуги;
- используется только современная аппаратная диагностика;
- производится соблюдение всех стандартов мировой медицины;
- производится безоперационное лечение доброкачественной гиперплазии предстательной железы (аденомы);
- используются современные методы лечения эректильной дисфункции и преждевременного семяизвержения;
- повторные консультации и обследования в процессе лечения проводятся бесплатно;
- используются уникальные, авторские методы диагностики и лечения урологических заболеваний.
Дорогие мужчины, проходите урологическое обследование в Онли Клиник регулярно, не реже одного раза в год!
И запишитесь на прием к врачу – урологу Онли Клиник немедленно, если Вас беспокоит Ваше мужское здоровье!
Когда мужчине нужно обязательно обратиться к врачу урологу Онли Клиник?
Прийти к урологу в Онли Клиник нужно, если появляются признаки заболеваний:
- учащенное или затрудненное мочеиспускание;
- недержание мочи при натуживании, кашле, чихании или во сне;
- зуд и жжение в области половых органов;
- болевой синдром при хождении в туалет «по-маленькому»;
- кровь в моче;
- болевые ощущения в области придатков, паха, поясницы;
- нарушение эрекции;
- снижение потенции;
- самопроизвольное семяизвержение;
- боль во время полового акта;
- выделения из полового члена;
- появление язв, сыпи в области яичек и полового члена;
- инфицирование мочеполовой системы.
Дорогие мужчины, обязательно посещайте врача-уролога Онли Клиник и проходите урологическое обследование хотя бы раз в год.
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