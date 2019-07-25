2019-07-25T11:56:50+03:00
Общество

«Увезли в неизвестном направлении»: Нижегородцы забили тревогу, заметив исчезновение кованого крыльца старинного дома

«Комсомолка» выяснила, что пристройка станет частью экспозиции одного из музеев приволжской столицы [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Фото: Станислав ДмитриевскийФото: Станислав ДмитриевскийФото: СОЦСЕТИ
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С дома на Сергиевской улице в Нижнем Новгороде пропал красивый резной козырек, сообщили в паблике «Типичный Нижний» со ссылкой на градозащитника Станислава Дмитриевского.

Фото: Станислав Дмитриевский Фото: СОЦСЕТИ

Фото: Станислав ДмитриевскийФото: СОЦСЕТИ

- Козырек-зонт с дома № 20 сняли около 11.00 23 июля и увезли в неизвестном направлении. Подозрения падают на домоуправляющую компанию, которая занималась работами по демонтажу, - уточняется в паблике.

Градозащитник напомнил, что дом № 20 по Сергиевской улице на всех историко-архитектурных опорных планах обозначен в качестве ценного объекта, подлежащего сохранению.

- Выявлять в качестве памятника мы его не стали только для того, чтобы не навешивать на потенциальных инвесторов этого маленького и не сложного в реставрации объекта будущих финансовых обременений. Теперь вижу - присваивать статус памятника надо всему, что мы планируем сохранить, - написал активист на своей странице в Фейсбуке.

Следом на случившееся отреагировала градозащитник, эксперт министерства культуры РФ Анна Давыдова, которая выразила надежду, что крыльцо не сдали на металлолом.

- Домов спасенных и расселенных в центре города больше двадцати. За каждым глаз да глаз нужен: то бомжи поселяться, то есть угроза поджога, то начинают красить в синюшный цвет, то наличники отдирают, - посетовала Давыдова. - Сил уже за всем этим следить в факультативном порядке у нашей команды не хватает.

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» обратилась за комментарием в городскую администрацию, и там сообщили, что постановлением от 3 июля 2014 года дом № 20 по Сергиевской улице, признанный аварийным и подлежащим к сносу, в настоящее время расселен.

- Завод «Красное Сормово» обратился в администрацию по поводу передачи кованого крыльца дома с более чем столетней историей музею предприятия, - уточнили в пресс-службе муниципалитета.

Дело в том, что в дореволюционное время в этом доме жили специалисты, работавшие на заводе. Вдобавок ко всему есть предположение, что крыльцо было отлито непосредственно на предприятии. Поэтому городские власти посчитали возможным передать пристрой музею.

- Сейчас объект находится на заводе. Планируется, что после ремонтно-восстановительных работ крыльцо станет частью экспозиции музея завода «Красное Сормово», - заключили в пресс-службе.

В свою очередь Станислав Дмитриевский убежден: этот предмет декоративно-прикладного искусства - неотъемлемая часть ансамбля камерной Сергиевской площади.

- Он должен быть возвращен на свое место! - настаивает градозащитник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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