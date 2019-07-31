2019-07-31T13:44:06+03:00
Общество

Открылся новый салон ТЕССЕР в Нижнем Новгороде!

Первые покупатели получили в подарок фирменное полотенце и приятный бонус в виде скидки 15% на всю продукцию
Эльвира ОСИПОВА
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Фото предоставлено салоном ТЕССЕРФото предоставлено салоном ТЕССЕР
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27 июля 2019 года состоялось открытие флагманского салона федеральной сети керамической плитки и сантехники ТЕССЕР!

Первые покупатели получили в подарок фирменное полотенце и приятный бонус в виде скидки 15% на всю продукцию. Три самых удачливых посетителя выиграли сертификаты номиналом 5 000, 10 000, 15 000 рублей на покупку керамической плитки, керамогранита, сантехники и аксессуаров для ванной комнаты.

В салонах Тессер для Вас – тысячи вариантов керамической плитки российского и западного производства, сантехника, мебель для ванной, аксессуары, индивидуальный дизайн проект ванной комнаты за 1 час, сотни готовых решений от наших дизайнеров, комплектация ванной комнаты “под ключ”.

Адрес салона: г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе д. 20. ТЦ Новая Эра 2 этаж,

С 10:00- 22:00 без выходных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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