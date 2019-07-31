«РобоКросс-2019»: Внедряя технологии будущего

Беспилотные автомобили, роботизированные летательные аппараты, системы помощи водителям – все это могли увидеть нижегородцы на соревнованиях автоматизированных транспортных средств «РобоКросс-2019», организованных Фондом «Вольное дело» и Горьковским автомобильным заводом.

80 участников соревнований прошлых лет уже работают в «Группе ГАЗ». Фото: М. Сорокин

- Впервые эти соревнования были организованы десять лет назад, - рассказал директор «РобоКросса» Максим Петров. – Именно тогда благодаря «Группе ГАЗ» был начат эксперимент по беспилотным транспортным средствам. До этого момента в России беспилотников не было. Прошло десять лет, и Россия сейчас уже далеко не в отстающих странах. Немалую роль в этом сыграли наши соревнования, потому что во всех организациях, которые занимаются беспилотным транспортом, есть выпускники «РобоКросса».

Ребята, которые участвуют в таких мероприятиях как «РобоКросс», помогают внедрять эти изменения и создавать машины завтрашнего дня. Фото: М. Сорокин

На Горьковском автозаводе работает уже свыше 80 участников соревнований прошлых лет.

- Тенденции, существующие сейчас в промышленности, подразумевают внедрение новых инновационных технологий, направленных на повышение производительности, энергосбережение и повышение экологической безопасности. Эти задачи, которые стоят перед предприятиями, заставляют нас искать новые инженерные решения, - отметил управляющий директор автозавода ГАЗ Андрей Софонов. - Ребята, которые участвуют в таких мероприятиях как «РобоКросс», помогают внедрять эти изменения и создавать машины завтрашнего дня. Горьковский автомобильный завод сейчас разрабатывает и создает электромобили и электробусы. И мы сейчас как раз ведем активную работу в этом направлении. Наш инженерный центр проводит испытания электромобилей, машин с автоматическими системами помощи водителю, беспилотных автомобилей.

В этом году участниками соревнований стали шесть команд из Ульяновска, Санкт-Петербурга и других городов. Фото: М. Сорокин

На этот раз в соревнованиях «РобоКросс» приняли участие шесть студенческих команд из Нижнего Новгорода, Ульяновска, Санкт-Петербурга и целого ряда других городов. Всем им предстояло на испытательном полигоне ГАЗа продемонстрировать способность своих транспортных средств самостоятельно выполнять комплекс упражнений, руководствуясь информацией глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

- Уровень организации здесь на высочайшем уровне, отмечает представитель Ульяновского государственного технического университета Кирилл Святов. - Для всех участников здесь созданы очень хорошие условия, поэтому мы всегда приезжаем сюда с большим удовольствием. Тем более что это отличная возможность для студентов приобрести новые компетенции, поучаствовать в проектной деятельности и изучить новые технологии.

«Группа ГАЗ» и «Вольное дело» в десятый раз провели соревнования беспилотников. Фото: М. Сорокин

К счастью, эти технологии не ограничиваются испытаниями на полигонах. Все они совсем скоро найдут практическое применение в производственной деятельности Горьковского автомобильного завода и облегчат жизнь автомобилистов.

- Как автопроизводитель мы отвечаем за безопасность и комфорт наших автомобилей, поэтому у нас нет здесь права на ошибку. Наша платформа должна быть полностью готова к любым ситуациям, - считает руководитель направления «Инновационные проекты» инженерного центра «Группы ГАЗ» Михаил Иванов. - Одной из основных составляющих беспилотника станет автоматизированная система помощи водителю ADAS, которая будет в ближайшие годы устанавливаться серийно на наши автомобили. В первую очередь, это система автоматического торможения – прототип «ГАЗели», оснащенный такой системой, в начале этого года прошел все испытания и был первым в России, на котором была создана такая система.

Все технологии совсем скоро найдут практическое применение в производственной деятельности Горьковского автомобильного завода. Фото: М. Сорокин

КОНКРЕТНО

Победителями соревнований «РобоКросс-2019» стали:

1 место - команда Supernova Рязанского государственного радиотехнического университета

2 место - команда KSTA Team 1 Ковровской государственной технологической академии

3 место - команда МИР Нижегородского государственного технического университета