Пользователи премиального тарифа Tele2 путешествуют без доплат за интернет

Мобильный оператор Tele2 отмечает растущую популярность тарифного плана «Премиум» среди абонентов оператора в Нижегородской области. В разгар сезона отпусков продажи самого «тяжелого» тарифа на актуальной линейке «Мой Tele2» выросли в десятки раз по сравнению с началом года.

Tele2 проанализировала востребованность тарифных предложений линейки «Мой Tele2» среди абонентов в Нижегородской области. Наибольший рост популярности по итогам первого полугодия 2019 года продемонстрировал премиальный тариф. В разгар сезона отпусков продажи данного тарифного плана по сравнению с началом года выросли в 20 раз.

Рост популярности премиального предложения оператор объясняет выгодным сочетанием цены и наполнения, а также рядом уникальных преимуществ, доступных только абонентам этого тарифа. За 1100 рублей пользователи получают 40 гигабайт интернет-трафика, бесплатные социальные сети и 2000 минут звонков по России. При этом звонки внутри сети бесплатные и не расходуют пакет минут. Абонентам «Премиума» Tele2 предлагает выделенное обслуживание, высокий приоритет и индивидуальный подход в решении вопросов. Клиенты могут позвонить в контактный центр оператора по специальному номеру 711 без прослушивания сообщений системы IVR.

Повышенный интерес к тарифному плану «Премиум» оператор зафиксировал именно в летние месяцы, когда абоненты чаще выезжают за границу. Путешественники оценили индивидуальные преимущества тарифного плана, позволяющие в зарубежных поездках пользоваться мобильным интернетом бесплатно и безлимитно, не опасаясь непредвиденных расходов. В тариф уже включена услуга «Безлимитный интернет за границей», то есть плата за услугу на данном тарифном плане не взимается. Услуга действует более чем в 120 странах мира и позволяет клиентам Tele2 свободно общаться в мессенджерах и социальных сетях.

По статистике Tele2, нижегородских абонентов тарифного плана «Премиум» характеризует высокая голосовая активность – в среднем пользователь данного тарифа разговаривает в 5 раза больше, чем абоненты других тарифных планов линейки «Мой Tele2». Объем интернет-трафика также превышает потребление этой услуги у остальных пользователей – в среднем клиенты тарифа «Премиум» качают вдвое больше.