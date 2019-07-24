2019-07-24T17:10:46+03:00
Происшествия

«Он надел на меня наручники и обокрал»: Сельская жрица любви оболгала клиента, отказавшегося платить за интим

По данному факту проводится доследственная проверка
Вероника КОТИК
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Сельская жрица любви оболгала клиента, отказавшегося платить за интимСельская жрица любви оболгала клиента, отказавшегося платить за интим
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Уравнение с двумя неизвестными пришлось расследовать сотрудникам правоохранительных органов Арзамаса. Там 29-летняя жительница села Мотовилово, подрабатывавшая ночной бабочкой, обратилась с заявлением об ограблении.

- Меня обокрали, - с порога заявила она сотрудникам правоохранительных органов. – Я села к нему в машину: слово за слово, объятия, поцелуи. Он мне предложил немножко поиграть – дескать, я на тебя надену наручники, а дальше сюрприз. И что вы думаете, он сделал? Надел на меня наручники и обчистил меня. Вытащил из сумки 2,5 тысячи рублей, собрал всю одежду и выкинул. А меня голую выставил из машины.

Положение сельской жрицы любви действительно оказалось незавидным. Вот только ее клиент озвучил совершенно другую версию произошедшего. Как известно, нет двух одинаковых взглядов на любовь.

- Никто ее не грабил, - наотрез отказался признавать свою вину мужчина. – А вот платит за ее интим-услуги действительно отказался. Было бы за что платить! Вот она и побежала на меня жаловаться.

Кто в этой истории прав, а кто виноват, теперь предстоит разбираться следствию. Впрочем, правые здесь едва ли не найдутся – все-таки рынок интимных услуг в нашей стране не легализован.

- В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органов. – По ее итогам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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