Лукерья Ильяшенко: «Я не вижу своего потолка»

Лукерья Ильяшенко начала сниматься сравнительно недавно, но на счету артистки уже около 15 сериалов и не менее пяти полнометражных картин. Ее имя громко зазвучало после выхода первого сезона «Сладкой жизни» (2014-2016), в которой профессиональная балерина сыграла стервозную разлучницу. После этого карьера актрисы резко пошла в гору. И вот ее встречают бурными овациями на красной дорожке кинофестиваля «Горький fest» в Нижнем Новгороде. В интервью «Комсомольской правде» Лукерья рассказала о новом увлечении, борьбе с комплексами и нежелании играть тургеневских барышень.

По словам Лукерьи, с детства ей внушали, что она страшная и бездарная. Пришлось бороться с комплексами.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

«Мне есть чем гордиться»

- Лукерья, мы встретились с вами на кинофестивале. А что вам дает участие в подобных мероприятиях?

- Знаете, у меня совсем не большой опыт. Это мой второй фестиваль в жизни. В прошлом году приезжала на Web Realist Fest в Нижний Новгород, теперь вот на «Горький fest». Мне кажется, это дает возможность посмотреть на свою профессию с другой стороны, пообщаться с коллегами из киноиндустрии, как-то сориентироваться на местности и понять, куда катится киношный мир. А еще интересно посмотреть короткометражные работы, потому что я сама пописываю и в этом плане у меня, наверное, шкурный интерес.

- Пишете сценарии? Есть вероятность, что в следующем году вы приедете на кинофестиваль со своим короткометражным фильмом?

- Ничего не буду загадывать. Всегда же человек думает, чем еще можно заняться. Для меня один из путей развития - сценарное мастерство.

- Вы уже кем только не были: и балериной, и певицей, и диджеем. Теперь пробуете себя в роли сценариста. Нормальная история для близнецов, в общем-то. Что дальше?

- Слушайте, я всегда находилась более-менее в одной сфере - сфере интертейнмента. У меня очень логично один шаг складывался из другого.

- Сегодня вы успешная актриса, снимающаяся и в кино, и в сериалах. Вас узнают на улицах! На открытии фестиваля «Горький fest», например, вас встретили громкими аплодисментам и криками «Ааа!».

- Черт побери, это так приятно! У каждого артиста есть моменты, когда снимаешься, ждешь проектов, ходишь на пробы, что-то не складывается. Сидишь и думаешь: ну сколько можно? А потом случается такое, когда понимаешь, что ты сделал что-то и народу это действительно зашло. Это очень круто. На открытии кинофестиваля я подумала: да, наверное, мне есть чем гордиться.

Актриса призналась, что раньше ее ассоциировали только со «Сладкой жизнью». С тех пор многое поменялось.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

«Кто перебил лавры «Сладкой жизни»?»

- Первая волна популярности накрыла вас после теледрамы «Сладкая жизнь» на ТНТ. А потом восторги поубавились?

- «Сладкая жизнь» - пока что самый большой проект, в котором мне доводилось участвовать. Но, если посмотреть на отзывы в социальных сетях, наверное, моими самыми громкими проектами стали «Сладкая жизнь» и проект «Высокие ставки» на НТВ с Алексеем Ниловым и Максимом Дахненко (его очень странно снимал). Серия писалась - снималась, писалась - снималась. Невозможно было построить персонажа, и мне казалось, что из этого выйдет какая-то адская хрень. Но тем не менее мы получили большой отклик от зрителей. Еще хорошо зашел проект «Налет» с Владимиром Машковым. Если раньше я считала себя актрисой одной роли, то сейчас могу сказать, что народ знает меня по другим проектам. Они, конечно, не такие большие, как «Сладкая жизнь». Ну, правда, кто перебил лавры «Сладкой жизни»?

- То есть замечаете, что ваша аудитория постепенно растет?

- Скажем так. Раньше это была Лукерья Ильяшенко из «Сладкой жизни», а сейчас - просто Лукерья Ильяшенко. Я доросла до того момента, когда «звезда «Сладкой жизни» отвалилась. Надеюсь еще на пару проектов, которые должны выйти.

- Возвращаться к образу суки не намерены?

- Я всячески пыталась от этого отбрыкнуться. Снялась в сериале «Налет», где я полулесбиянка, такая мрачная, брутальная. Были еще какие-то проекты. Когда ты молодая, кажется, что всегда будешь секси-чикой, а это неправда. И когда понимаешь, что время уходит, начинаешь сильнее ценить то, чем тебя наделила природа. Я пришла к выводу, что образ стервы и суки не самый плохой. Там можно актерски много крутых вещей сделать, потому что злодеи всегда харизматичнее. И, наверное, если раньше я говорила, что не хочу играть сук, то теперь мое мнение поменялось. Я буду продолжать их играть, просто в этом нужно искать что-то новое.

- А есть роль-мечта, которую вы никогда не сможете осуществить в силу каких-то обстоятельств?

- (пауза) Вы задали этот вопрос, и я поняла, что нет такой роли. Пока я не вижу своего потолка в профессии актрисы. Другое дело, что, возможно, работодатели видят этот потолок, но в целом это их проблемы. Есть еще такой момент: я никогда не хотела играть голубую героиню, тургеневскую барышню. Я могу, конечно, но с моей физиономией ничего не сделаешь, разве что операцию. Ну правда. У меня лицо не для таких ролей. Сыграть-то я сыграю, но они так не выглядят. Это же блондинки с голубыми глазами…

В августе в широкий прокат выйдет фильм «Аванпост» с участием Лукерьи Ильяшенко.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

«Я ходила к психологу»

- Вы довольны своей внешностью?

- Да, и знаю, что достаточно долго буду выглядеть хорошо. Но я же адекватный человек и понимаю, что у каждого, начиная с 24 лет, начинается процесс умирания. Мы не будем становиться красивее, сексуальнее, привлекательнее. Можем становиться харизматичнее и умнее, но не наоборот. Надо наслаждаться своей красотой в этом моменте и использовать ее не потому, что выгодно, а потому что это приятно. По мне, единственный смысл жизни в том, чтобы получать от нее удовольствие. Вдобавок ко всему считаю одним из самых приятных занятий для женщины - подходить к зеркалу и говорить «Черт подери, какая я красивая!» Перекладывая все это на профессию актрисы, могу сказать следующее: пока есть возможность играть роковых красоток, где-то нечестных и не самых добрых, надо это делать. Стремную жирную бабу с уставшими глазами всегда успеешь сыграть. Это не так сложно. Можно не накраситься, пару дней не выспаться и вот, пожалуйста, - замученный жизнью человек.

- И как часто вы признаетесь себе в любви, глядя в зеркало?

- Не часто, и над этим надо работать.

- Какие-то процедурки делать?

- Дело не в процедурках, а в самоощущении. Ты можешь быть самой красивой женщиной на свете, подходить к зеркалу и думать: «Боже, какая я страшная». Тут надо идти к психотерапевту. Лет с тринадцати и до 28 я провела в адовых комплексах. Сначала это было насажено балетным училищем, а потом мама стала говорить: «Вокруг твоего молодого человека столько красивых женщин. Почему же он выбрал тебя?» В училище постоянно говорили: «Ты жирная, страшная и вообще бездарная. А еще ленивая». И это с тобой навсегда. По сути, ты теряешь самые прекрасные годы на то, что смотришь в зеркало и говоришь словами других людей. Да, возможно, из-за них я что-то из себя представляю. Но с другой стороны, так ли это важно? Может, важнее собственное счастье?

- Как удалось вырваться из этого плена чужого неодобрения?

- Я ходила к психологу. А потом сам понимаешь, что не стоит обращать внимание на чужое мнение, и перестаешь обижаться.

На открытии фестиваля «Горький fest» у кинозвезды был один из самых ярких нарядов.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Пару лет назад вы стали «Трендсеттером года» по версии популярного глянца. Подобные награды влияют на вашу самооценку?

- Да ничего не влияет. Мой молодой человек как-то спросил: «Луш, представь, что тебе сейчас вручат приз «Самая красивая женщина в мире». Это поможет побороть комплексы?» Я подумала и поняла: не поможет. Поможет работа над собой. А потом надо вырасти морально и суметь сказать всем этим людям, что я теперь взрослая, и это моя прерогатива решать, красивая ли я, жирная ли и бездарная ли.

- А как вы держите себя в форме? Наверное, в спортзале пропадаете с утра до ночи и правильно питаетесь?

- Я до сих пор занимаюсь балетом. Это идеальная для меня нагрузка. Причем поймала себя на мысли, что круче заниматься, когда приходишь в форму. То есть не раз в два месяца заниматься, а постоянно. Тогда появляется азарт, улучшается настроение. С питанием также. Нужно войти в правильную колею. Для меня это исключить рис, мучное, сладкое и картофель. Вчера я съела это все и сегодня тоже (смеется). Что касается лица, я не против всяких биоревитализаций. И, честно говоря, ни в коем случае не виню тех, кто делает что-то еще. Это личный выбор каждого.

- То есть биоревитализацию делали?

- Конечно. Тридцать лет человеку. Это крутая штука!

- Лукерья, поклонникам наверняка интересно, где они смогут увидеть вас в ближайшее время, в каких проектах?

- Сейчас я поеду сниматься в шоу «Мама Russia» для телеканала ТВ-3. Это типа «Орла и Решки», только путешествие по России. 11 ноября выйдет большой проект «Аванпост» Егора Баранова с Петей Федоровым, Лешей Чадовым, Ксений Кутеповой - крутой состав. И осенью выйдет проект «Ребра» с Ваней Янковским, тем же Петей Федоровым и Дмитрием Нагиевым.