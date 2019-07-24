2019-07-24T14:08:42+03:00
Общество

День растворимого кофе: лайфхаки для нижегородцев по выбору бодрящего напитка

Самый дорогой, но и самый вкусный – сублимированный кофе
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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День растворимого кофе: лайфхаки для нижегородцев по выбору бодрящего напиткаДень растворимого кофе: лайфхаки для нижегородцев по выбору бодрящего напиткаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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24 июля празднуется день растворимого кофе. Эксперты Нижегородского ЦСМ в честь праздника подготовили полезные советы по выбору этого напитка.

- Какой бы вариант кофе вы не выбрали – стоит обратить внимание на этикетку: в названии обязательно должен быть указан «растворимый кофе». Также на продукт существует ГОСТ 32776-2014, и если он указан на упаковке, то содержание кофеина должно быть не менее 2,3%, - дает совет директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.

По способу производства растворимый кофе подразделяют на порошкообразный, гранулированный и сублимированный. Последний - самый дорогой, зато больше других похож на натуральный. Внешний вид каждого из концентратов отличается, но требования ГОСТа одинаковы ко всем трем видам.

- Цвет: однородный, от светло- до темно-коричневого.

- Вкус и аромат: ярко-выраженные, свойственные только этому продукту. В продукте не должно быть посторонних примесей – если в аромате вы ощущаете посторонний запах, значит, в порошок добавили что-то еще, и в следующий раз от покупки такого кофе лучше воздержаться.

- Хороший растворимый кофе должен полностью растворяться в воде или молоке, не оставляя осадка.

Неправильное хранение сказывается на вкусе и аромате кофе, поэтому важно соблюдать определенные условия хранения:

- Кофе легко вбирает в себя посторонние запахи, поэтому храните его подальше от специй и других пахучих продуктов.

- Не храните растворимый кофе в пакете. После всех этапов обработки в нем почти не остается натуральных ароматических веществ, и в открытой таре аромат быстро исчезает (по этой же причине рекомендуется покупать кофе только в стеклянных банках).

-Не оставляйте банку с кофе под прямыми солнечными лучами.

- Смешивать разные сорта кофе или засыпать свежий кофе в емкость, где остался прежний, не рекомендуется - возможно, старый уже пришел в негодность, и тогда вся смесь будет испорчена прогорклостью.

- Оптимальный вариант хранения любого сорта и вида кофе - сухое, возможно, затемненное место, температура воздуха – не выше 20–23 °С, - говорит заместитель руководителя ИЦ «Нижегородиспытания» ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Лариса Осокина. – Срок годности напитка каждый производитель устанавливает сам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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