Четверть века на рынке: Легендарная ГАЗель отмечает 25-летие

Середина 90-х годов прошлого века стала тяжелым периодом в истории нашей страны: у населения обесценились сбережения, курс рубля обвалился, миллионы людей остались без работы. Выходом для многих стал уход в индивидуальные предприниматели: небольшие точки на рынке, крохотные магазинчики у дома, первые частные пассажирские перевозки. Главным подспорьем всей этой многомиллионной армии предпринимателей стал новый автомобиль Горьковского автозавода. Сошедшая с конвейера в 1994 году ГАЗель стала настоящим символом новой России: практичная, функциональная, приспособленная к российским дорогам. А по цене существенно ниже, чем даже подержанные иномарки.

По данным статистики на протяжении всей этой четверти века ГАЗель оставалась одним из самых популярных автомобилей в России. Ее доля на рынке легких коммерческих автомобилей и микроавтобусов ни разу за эти годы не опускалась ниже 50%. Дошло до того, что ГАЗелью стали называть весь класс коммерческих грузовиков. Сейчас этот автомобиль по праву считается незаменимым для российского малого и среднего бизнеса: от легких грузовиков до заполненных специальным оборудованием фудтраков, от кемпера для автономных путешествий до мобильного офиса.

Страна меняется, меняются требования потребителей и завод регулярно обновляет модельный ряд «ГАЗелей». Настоящей сменой поколений газовских «полуторок» стало появление принципиально нового бортового грузовика «ГАЗель NEXT» в 2013 году. В нем сочетались самые современные технические решения, высокий уровень безопасности, увеличенная гарантия и существенный ценовой отрыв от конкурентов. Все эти преимущества мгновенно сделали эту модель лидером автомобилей для бизнеса и коммунального хозяйства.

Появление «ГАЗели NEXT» стало настоящей сменой поколений газовских «полуторок»

Спустя всего два года завод приступил к серийному производству фургона «ГАЗель NEXT». Он начал выпускаться сразу в двух модификациях: грузовой фургон и грузопассажирский фургон-комби. Благодаря запуску этой модели ГАЗ сумел выйти в сегмент фургонов с объемом кузова больше 13 кубических метров, где раньше были представлены только иностранные производители. Еще через год завод порадовал своих клиентов еще одной новинкой – маршрутным микроавтобусом поколения NEXT. Созданный на базе цельнометаллического фургона микроавтобус был рассчитан на перевозку 17 пассажиров, а каркасный микроавтобус повышенной вместимости мог перевозить уже 22 пассажира.

Впрочем, одними только грузовыми и пассажирскими перевозками дело не ограничилось. Чтобы максимально отвечать всем пожеланиям своих клиентов, в июне 2017 года ГАЗ приступил к выпуску новых моделей спецтехники - автолавок и фудтраков, созданных на базе «ГАЗели NEXT». К слову, именно они стали базовыми автомобилями проекта «Гастрономическая карта России» – уникального мобильного фестиваля российской кухни в 11 городах-участниках Чемпионата мира по футболу.

Наконец, в 2018 году ГАЗ удивил автомобильный мир еще одной новинкой – на выставке в Ганновере была представлена модель микроавтобуса на шасси «ГАЗель NEXT» полной массы 4,6 тонны. Он способен перевозить 22 пассажира и включает 19 сидячих мест. Продажи модели начались в марте этого года и уже привели к уходу с рынка одного из основных иностранных конкурентов.

Останавливаться на этом завод не намерен. Активно ведутся разработки электромобиля – первая модель электрической «ГАЗели» уже прошла сертификацию. Идёт работа и над проектами более отдалённого будущего, например беспилотными автомобилями. Первые успехи на этом направлении были представлены осенью 2018 года на Московском международном автосалоне. По словам нижегородских конструкторов их главная задача сегодня – научить автомобиль двигаться в условиях нечёткой видимости полосы и плохих погодных условий.