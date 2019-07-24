2019-07-24T13:31:45+03:00
Общество

«Город разбитых сердец»: Воздушный шар в форме сердца поднялся в небо Нижнего Новгорода

Очевидцы запечатлели полет и момент приземления аэростата [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Фото: https://vk.com/typical_nnФото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ
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«Приволжская фиеста» в Нижнем Новгороде в самом разгаре. Каждый день горожане любуются воздушными шарами, парящими над областным центром, и непременно публикуют красивые фотоснимки в соцсетях. Так, 23 июля в небе был замечен шар в форме сердца, приземление которого очевидцы сравнили с сильным эмоциональным стрессом, испытываемым при влюбленности.

Фото: https://vk.com/typical_nn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

- Вот так в Нижнем «разбиваются» сердца, - сообщили в паблике «Типичный Нижний». - На самом деле, полет прошел нормально, все благополучно приземлились.

- Город разбитых сердец и шаров, - тут же прокомментировал публикацию Руслан Земсков.

Фото: https://vk.com/typical_nn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

«Комсомольская правда» рассказывала, что «Приволжская фиеста» проходит в Нижнем Новгороде уже во второй раз после почти двадцатилетнего перерыва. По сравнению с прошлым годом масштаб мероприятия только вырос - увеличилось число участников, количество мероприятий и зрелищность самих полетов. В этом году любоваться невероятными шоу в воздухе нижегородцы смогут в течение десяти дней - с 19 по 28 июля.

Фото: https://vk.com/typical_nn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

Каждый вечерний и утренний полет длится около часа. Когда и где появятся воздушные шары в следующий раз, предсказать заранее невозможно. Поэтому на рассвете и на закате не забывайте смотреть в небеса - возможно, именно над вами сейчас парят сказочно красивые шары.

Фото: https://vk.com/typical_nn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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