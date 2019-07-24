«Город разбитых сердец»: Воздушный шар в форме сердца поднялся в небо Нижнего Новгорода

«Приволжская фиеста» в Нижнем Новгороде в самом разгаре. Каждый день горожане любуются воздушными шарами, парящими над областным центром, и непременно публикуют красивые фотоснимки в соцсетях. Так, 23 июля в небе был замечен шар в форме сердца, приземление которого очевидцы сравнили с сильным эмоциональным стрессом, испытываемым при влюбленности.

- Вот так в Нижнем «разбиваются» сердца, - сообщили в паблике «Типичный Нижний». - На самом деле, полет прошел нормально, все благополучно приземлились.

- Город разбитых сердец и шаров, - тут же прокомментировал публикацию Руслан Земсков.

«Комсомольская правда» рассказывала, что «Приволжская фиеста» проходит в Нижнем Новгороде уже во второй раз после почти двадцатилетнего перерыва. По сравнению с прошлым годом масштаб мероприятия только вырос - увеличилось число участников, количество мероприятий и зрелищность самих полетов. В этом году любоваться невероятными шоу в воздухе нижегородцы смогут в течение десяти дней - с 19 по 28 июля.

Каждый вечерний и утренний полет длится около часа. Когда и где появятся воздушные шары в следующий раз, предсказать заранее невозможно. Поэтому на рассвете и на закате не забывайте смотреть в небеса - возможно, именно над вами сейчас парят сказочно красивые шары.