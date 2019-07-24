2019-07-24T12:34:24+03:00
Происшествия

Пострадавший в ДТП нижегородец отобрал у виновника сотовый телефон и перевел себе 65 тысяч рублей компенсации

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка
Вероника КОТИК
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Пострадавший в ДТП нижегородец отобрал у виновника сотовый телефон и перевел себе 65 тысяч рублей компенсации.Пострадавший в ДТП нижегородец отобрал у виновника сотовый телефон и перевел себе 65 тысяч рублей компенсации.
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Пострадавший в ДТП нижегородец решил не дожидаться долгих судебных разбирательств и сам на глазок определил размер причитающейся ему компенсации. И тут же на месте взыскал ее со своего обидчика.

- Поздно вечером 12 июля я ехал по улице Рябцева и столкнулся с другой машиной. Мне бы остановиться и дождаться полиции, а я решил оттуда поскорее уехать, - честно признался сотрудникам правоохранительных органов 63-летний Егор Шереметов (имя героя изменено – прим. Ред.) – Но водитель пострадавшей машины прижал меня к обочине и не дал скрыться с места происшествия. После этого он отобрал у меня документы, ключи от машины и сотовый телефон.

Впрочем, обкрадывать своего обидчика пострадавший не намеревался – ключи и документы он ему вскоре вернул. А вот с сотовым телефоном все оказалось куда сложнее.

- Он прямо с моего телефона перевел себе 65 тысяч рублей, - вспоминает пенсионер. – Якобы в счет компенсации за причиненный ему ущерб. А кто его считал? Почему именно 65 тысяч?

Теперь разбираться в этой запутанной истории предстоит сотрудникам правоохранительных органов. Причем вместо одного им предстоит расследовать сразу два преступления – и совершенную аварию, и последовавший за ней самосуд.

- Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – По ее результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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