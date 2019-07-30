В Нижегородской области начали падать стрижи

В нижегородских лесах местные жители все чаще стали находить птенцов стрижей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Нижегородцы стали чаще обращаться к специалистам с просьбой объяснить, как помочь птенцам, вывалившимся из гнезда.

- Спешим утешить нижегородцев, - рассказали в региональном комитете госохотнадзора. – В этом время года птенцы стрижей только учатся летать, и иногда оказываются на земле. В ветеринарной помощи птицы как правило не нуждаются, но самостоятельно взлететь с ровной поверхности птенец часто не может.

Обращаться с маленьким птенцом нужно очень аккуратно, иначе можно повредить его оперение, и птица уже никогда не взлетит. Для того чтобы помочь упавшему птенцу, нужно осторожно поднять его с земли и на ладони поднять повыше.

- Но не подбрасывайте птицу: возможно, птица при падении ушиблась либо у нее обезвоживание или перегрев, - предупреждают в ведомстве.

Также на земле можно найти не только птенцов, но и взрослую птицу, и уже вставший на крыло молодняк. Им нужно помочь взлететь.

Как сообщили в комитете госохотнадзора, «стрижепад» продлится еще несколько дней.

Напомним, Нижегородская область стала одним из первых регионов России, где создана круглосуточная экологическая диспетчерская служба «Зеленый телефон» (831) 433-22-11, куда можно позвонить и посоветоваться, как поступить с любыми птицами и дикими животными, которые, по вашему мнению, нуждаются в помощи.