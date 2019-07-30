Нижегородский автобусный маршрут А-9 вернулся

В транспортной системе Нижнего Новгорода новые изменения. Об этом на своей страничке написал глава города Владимир Панов.

Прислушавшись к просьбам жителей, живущим в микрорайоне Бурнаковском, нижегородская мэрия решила восстановить автобусный маршрут А-9, который следует от остановки «Красное Сормово» до микрорайона "Соцгород-2". На маршруте работает десять больших автобусов.

Кроме того, по просьбам нижегородцев, которые живут на улицах Рокоссовского и Ванеева, администрация Нижнего Новгорода изменила маршрут автобуса А-51, который следует из микрорайона "Кузнечиха-2" до ЗКПД-4. Новый маршрут пролегает по улице Рокоссовского в обоих направлениях. Раньше маршрут этого автобуса проходил по улице Ивлиева.

Напомним, сразу два частных перевозчика решили повысить плату за проезд на своих маршрутках. С 1 августа цена билета вырастет у частного перевозчика ООО «Восток», который владеет маршрутом Т-37 «Станция Петряевка – площадь Горького». А с 16 августа проезд подорожает в маршрутке Т-70 «Микрорайон "Седьмое небо – Кузнечиха-2», которой владеет частный перевозчик ИП Суровикин.