Нижегородская пенсионерка «просадила» миллион на валютной бирже

Необычную подработку к пенсии выбрала для себя 61-летняя жительница Нижнего Новгорода Елена Малафеева (имя героини изменено – прим. Ред.) – освоив азы компьютера, она решила поучаствовать в интернет-торгах валютной биржи. Однако вместо заработка пенсионерка умудрилась просадить там…целый миллион!

- Все началось в марте этого года, - всхлипывая, рассказывала женщина сотрудникам правоохранительных органов. – Я зарегистрировалась на бирже и стала участвовать в торгах. Со мной на связи все время был менеджер компании, у которого был удаленный доступ к моему интернет-счету.

На бирже нижегородка просидела вплоть до 9 июля, все время потихоньку пополняя свой счет. В конечном итоге, за эти полгода с ее счета «утекли» 976 тысяч рублей.

- Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – С пенсионеркой проведена дополнительная разъяснительная беседа о возможных способах мошенничества.