Молодой лось забрел в Нижний Новгород
Молодого лося заметили на территории Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в областном Госохотнадзоре.
К счастью, животное самостоятельно покинуло город, не успев причинить ущерба ни себе, ни кому-либо еще.
- За помощью специалистов обращаться не пришлось. Гуляющий по Нижнему Новгороду лось благополучно вернулся в лес, - рассказали в комитете Госохотнадзора.
В ведомстве добавили, что сейчас в регионе как раз происходит миграция диких животных, и молодые лоси отправляются на поиски нового дома, а потому могут заходить и на территории населенных пунктов.
Если вы заметили в городе крупное дикое животное, следует немедленно обратиться на «зеленый телефон» по номеру +7 (831) 433-22-11. Телефон работает круглосуточно.
Кстати, по результатам государственного мониторинга, в регионе увеличилась численность лося и косули. Так, в 2019 году в Нижегородской области насчитывается 15,7 тысяч лосей (в 2018 году — 14,9 тысяч) и 963 особи косули (в 2018 году— 926).
ИСТОЧНИК KP.RU