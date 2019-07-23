Молодой лось забрел в Нижний Новгород

Молодого лося заметили на территории Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в областном Госохотнадзоре.

К счастью, животное самостоятельно покинуло город, не успев причинить ущерба ни себе, ни кому-либо еще.

- За помощью специалистов обращаться не пришлось. Гуляющий по Нижнему Новгороду лось благополучно вернулся в лес, - рассказали в комитете Госохотнадзора.

В ведомстве добавили, что сейчас в регионе как раз происходит миграция диких животных, и молодые лоси отправляются на поиски нового дома, а потому могут заходить и на территории населенных пунктов.

Если вы заметили в городе крупное дикое животное, следует немедленно обратиться на «зеленый телефон» по номеру +7 (831) 433-22-11. Телефон работает круглосуточно.

Кстати, по результатам государственного мониторинга, в регионе увеличилась численность лося и косули. Так, в 2019 году в Нижегородской области насчитывается 15,7 тысяч лосей (в 2018 году — 14,9 тысяч) и 963 особи косули (в 2018 году— 926).