«Грязь и запустение»: Екатерина Одинцова провела три ночи в жутком отеле

Телеведущая и владелец PR-агентства Екатерина Одинцова поделилась лайфхаком, как обезопасить себя от непрошеных гостей, если есть сомнения в уровне отеля. С такой проблемой бывшая гражданская жена Бориса Немцова столкнулась во время поездки в США, где учится ее 17-летняя дочь Дина.

odintsovaprtrend Телезвезда Екатерина Одинцова провела три ночи в жутком отеле.

- Я три ночи провела в жутком отеле, - сообщила подписчикам телезвезда. - Он был рекомендован на сайте Стэнфорда, и в принципе там можно было жить, но по атмосфере просто брр. Везде грязь и запустение. Пахло травой (она здесь легализована) и ходили очень странные люди.

Екатерина хотела переехать в комфортабельный отель, да свободных номеров не оказалось - летом та местность пользуется бешеной популярностью.

- Сегодня я наконец-то переселилась в приятное место, где не страшно ночевать, - отметила Одинцова. - Вдогонку делюсь лайфхаком, как обезопасить себя от непрошеных гостей. Не мое изобретение, я его нагуглила в тревожной ночи. Дай бог, чтобы вам не пригодилось.

Телеведущая рассказала, как соорудить ловушку, и показала, как она выглядела у нее в номере.

- Если на полу ковролин, очень важно повесить на дверную ручку баночку или стакан, чтобы он упал, если кто-то попытается открыть дверь снаружи. Еще надо поставить что-то, обо что он может загреметь. И заодно подпереть дверь креслицем. А вообще букируя отель, неплохо бы попросить знакомых поехать и посмотреть, что там, - добавила знаменитость.

Через три дня мучений Екатерина перебралась в роскошный отель, где не надо ничем подпирать дверь и бояться за свою жизнь.

- Все-таки прелесть жизни - в контрастах, - заключила нижегородка.