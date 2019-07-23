В Нижнем Новгороде нашли тело пропавшей полгода назад Елены Иевлевой

Страшную находку вечером 20 июля в овраге у дома № 171 по улице Александровская Слобода обнаружил 49-летний местный житель – тело молодой женщины в сапогах и шубе.

- Я просто вышел прогуляться и вдруг вижу, в овраге что-то белеет, - рассказывал сотрудникам правоохранительных органов 49-летний местный житель Виктор Ерошкин (имя героя изменено – прим. Ред.) – Присмотрелся – а это кость! Подошел чуть поближе и вообще ахнул: там был скелет молодой женщины в сапогах и шубе. Было видно, что пролежал он там довольно долго.

Приехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов сразу начали проверку по этому факту. И вскоре удалось установить личность найденной женщины. Это была 44-летняя нижегородка Елена Иевлева, пропавшая в феврале 2019 года. Все это время она числилась в федеральном розыске, как пропавшая без вести.

- 14 февраля женщина вышла из дома на улице Хохлова в Нижегородском районе и обратно не вернулась, - сообщали тогда в поисково-спасательной группе «Рысь». – Известно, что женщина нуждается в медицинской помощи. К числу особых примет можно отнести дефекты речи.

С тех пор в Нижнем Новгороде не прекращались ее поиски. Только теперь в этом деле можно поставить точку.

- Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – В настоящее время туп молодой женщины уже опознан.