2019-07-23T15:39:46+03:00
Происшествия

Московские следователи ищут нижегородку, избившую ребенка в банке

По словам сотрудников банка, женщина предположительно является жительницей города Сарова
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Московские следователи ищут нижегородку, избившую ребенка в банкеМосковские следователи ищут нижегородку, избившую ребенка в банкеФото: СОЦСЕТИ
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Следователи разыскивают женщину, избившую ребенка в здании банка на улице Бауманской в Москве. Предположительно, горе-мать является жительницей города Сарова Нижегородской области – по крайней мере, так считают сотрудники банка.

Видео происшествия было опубликовано в социальных сетях. На нем видно, как женщина с ребенком выходят из дверей, после чего мать начинает лупить мальчика. Ее не смущает даже то, что одна рука у ребенка уже находится в гипсе – она выворачивает ему другую руку и бьет по голове.

- 18 июля 2019 года женщина, находясь на территории Басманного района города Москвы, нанесла несколько ударов по лицу и применила физическую силу к ребенку, который находился с ней. По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по городу Москве. – По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Мать избивает ребенка в банке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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