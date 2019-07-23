Покрас Лампас: «Наша работа на фасаде “Юпитера” - про гармонию культур»

Один из самых популярных российских стрит-арт художников Покрас Лампас разрисовал фасад концертного зала «Юпитер» в Нижнем Новгороде. Работа создавалась в коллаборации с известным граффитистом Андреем Бергером, который прошлой весной расписал мукомольню для фестиваля INTERVALS. «Комсомольская правда» встретилась с каллиграффитистом Покрасом, когда тот вносил последние штрихи в совместную с Бергером работу, и узнала, какое послание зашифровано на стене «Юпитера», как ему работается в коллаборации и стоит ли ждать новых работ в столице Приволжья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/721838" frameborder="0"></iframe> Покрас Лампас и Андрей Бергер разрисовывают фасад "Юпитера" в Нижнем Новгороде.Анастасия НАЗАРОВА

Рисунок на фасаде КЗ "Юпитер" создавался в коллаборации с известным граффитистом Андреем Бергером.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

- Покрас, вас пришлось уговаривать, чтобы вы приехали и занялись фасадом «Юпитера»?

- Скажем так, здесь сложилось много хороших факторов. Когда они сложились, я согласился.

- Но это коммерческий проект, правильно?

- Абсолютно.

Красный цвет - отсылка к советскому времени (тогда было построено это здание).Фото: Анастасия НАЗАРОВА

- Как повлияло на работу соседство с рестораном?

- Мне кажется, что у нас в первую очередь художественная работа, а не оформительская. И мы в принципе выступаем как художники со сложившемся стилем, который интегрируется в среду через композицию, через цветовую гамму и так далее. Здесь у нас не было задачи именно как-то украсить. Задача была сделать авторскую работу, которая бы вдохновляла людей и работала как часть этого пространства.

- При создании этого рисунка вы учитывали, что здание - памятник советской архитектуры?

- Конечно! Почему мы и использовали красный цвет. Сюда попал советский дух. И на самом деле текст, который здесь написан, напрямую коррелирует с этим. Здесь написано: «Прошлое, настоящее и будущее в гармонии культур». Наша работа как раз про гармонию культур, про то, что в настоящем и будущем функции здания будут меняться и переосмысляться.

На создание этой работы у ребят ушло пять дней.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

- Вы работали вместе с Андреем Бергером. Создавать проект в паре с кем-то сложно?

- Мне всегда сложнее. Особенность в том, что когда работаешь один, творческий процессии практически не прерывается. Из-за опыта я знаю все этапы проекта, знаю, что если я что-то задумаю, то визуализирую ровно так, как придумал. И если в процессе что-то поменяю, то, по сути, сам несу за это ответственность. Когда работаешь вместе, сразу ясно - мы импровизируем вдвоем. И часто импровизация накладывается на импровизацию. Надо доверять друг другу и знать, с кем ты работаешь, чтобы стили гармонировали, а не спорили.

- Когда появляется новое произведение стрит-арта, сразу думаешь: только бы не испортили вандалы. Когда вы создаете свои работы, задумываетесь, что ее могут вмиг изуродовать?

- Мне кажется, в каждом городе это бывает по-разному. И когда мы приехали в Нижний, мы хотели сделать работу, которая станет смелым флагманским проектом, в том числе по тому, как может двигаться вектор развития стрит-арта. Наверное, наши работы наоборот должны всем как-то помогать.

Покрас Лампас заявил, что вполне вероятно в Нижнем появится еще не одна его работа.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

- В Нижнем Новгороде вы уже бывали. Неужели никакое здание или место не вдохновило на создание работы?

- Мы сейчас гуляем по городу и присматриваемся, чтобы попробовать какие-то новые проекты. Либо просто сделать небольшие работы в городской среде, как-то поинтегрироваться с ней. Например, мой коллега Андрей Бергер делал большую роспись на мукомольном заводе. То есть понимаете, мы так или иначе взаимодействуем с городом. Понятно, что хочется делать больше. Тут уже вопрос ресурсов, либо времени, либо еще чего-то. Потому что, казалось бы, на такой небольшой фасад - для меня небольшой - мы потратили минимум пять жестких рабочих дней. Это всегда сложно! Даже с маленькой площадью приходится долго работать, чтобы показать свой максимум.

- Пять дней! А сколько краски понадобилось?

- Не считал даже. В этот раз мы сфокусировались на других задачах. Больше думали о том, как нам вместе сколлаборироваться, прочувствовать эти стили и показать что-то новое даже для меня.