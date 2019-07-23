Еще пять нижегородских маршруток поднимут стоимость проезда

Еще несколько нижегородских маршруток собираются повысить стоимость проезда в августе 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, с 15 августа вырастет тариф на маршрутах № Т-29 «Красное Сормово – автовокзал Щербинки», № Т-49 «Улица Космическая – микрорайон Седьмое небо», № Т-86 «Микрорайон Седьмое небо – автовокзал Щербинки», принадлежащих ООО «Автопарк-НН».

Кроме того, с 18 августа поднимутся цены на маршрутах № Т-40 «Микрорайон Юг – улица Усилова» и № Т-78 «АО Лазурь – микрорайон Верхние Печеры», принадлежащих ИП Саакян Г. А. и ИП Саакян М.О.

Тарифы на всех этих маршрутах теперь будут составлять 30 рублей, независимо от того, наличными вы оплачиваете поездку или банковской или транспортной картой.

При этом стоимость проезда на маршрутах, обслуживаемых муниципальными транспортными предприятиями, останется прежней – 28 рублей за наличный расчет, 26 рублей при безналичной оплате проезда, в том числе по тарифу «Электронный кошелек. 60 минут».