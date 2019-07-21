«На рассвете и на закате»: «Приволжская фиеста – 2019» радует нижегородцев ежедневными шоу

«Приволжская фиеста» в этом году проходит в Нижнем Новгороде уже во второй раз после почти двадцатилетнего перерыва. По сравнению с прошлым годом масштаб мероприятия только вырос – увеличилось число участников, количество мероприятий и зрелищность самих полетов. В этом году любоваться невероятными шоу в воздухе нижегородцы смогут в течение десяти дней – с 19 по 28 июля.

- На этот раз мероприятие будет разделено на две части, - объясняют организаторы «Приволжской фиесты – 2019». – Сначала нижегородцы смогут любоваться показательными полетами над Нижним Новгородом, которые будут проходить на рассвете и на закате с 19 по 28 июля. А затем в течение трех дней – с 26 по 28 июля – смогут увидеть соревнования сильнейших воздухоплавателей страны. В Нижний Новгород съедутся пилоты из Московской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Тульской, Нижегородской областей и многих других регионов страны.

Полеты проводятся на рассвете и на закате.Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Восхитительное зрелище в нижегородском небе действительно не оставит равнодушными нижегородцев и гостей города. Десятки шаров, одновременно взмывающие в небо и растворяющиеся в рассветных лучах…»Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» тоже не осталась в стороне от этого небесного праздника и полюбовалась городом с высоты птичьего полета вместе с командой воздушного шара «Спектраль» из Марий Эл.

Точка старта выбирается в зависимости от направления ветра.Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

- Мы участвуем в Приволжской фиесте уже во второй раз, - признается пилот аэростата Ильдар Габбасов. – До этого бывали на нескольких мероприятиях в Семеновском районе. Совершать полеты в Нижнем Новгороде всегда интересно, потому что здесь есть много ограничений: великие реки, леса, разные направления ветра и перепады ландшафта. В результате, полет приходится рассчитывать и тщательно планировать, замечать направление ветра. В этом есть какая-то спортивная составляющая.

Полюбоваться этой красотой можно в течение 10 дней каждое утро и вечер.Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Перед началом фиесты организаторы заранее выбрали поля для взлетов. Однако в какой день из какой точки полетят воздушные шары решается за несколько часов до полета и зависит от направления ветра. На рассвете 21 июля аэростаты стартовали от Нижегородской ярмарки. Буквально за несколько минут воздушные шары взмыли в небо и полетели над центром города. Маленький диск стадиона «Нижний Новгород», крохотный храм Александра Невского, тонкие линии кремлевских стен – с высоты воздушного шара все знаковые точки города выглядят словно мельчайшие детали макета. Раскрашенные розовыми лучами поднимающегося солнца облака, укутывающая небеса нежная рассветная дымка и солнечная дорожка на водной глади – кажется, любоваться этой красотой можно часами.

Воздухоплаватели впервые пролетели прямо над кремлем.Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

- Над Кремлем мы тоже летим в первый раз, - смеются пилоты. – Раньше нас всегда относило в сторону. Обязательно поделимся фотографиями в социальных сетях с хештегом Нижний Новгород. Это очень круто!

Пока воздушные шары скользят в небесной лазури в сторону Бора, внизу постепенно просыпается город. Восхищенные жители высыпают на улицу и любуются невероятным воздушным шоу.

С высоты весь Нижний Новгород кажется лишь макетом.Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

- Это действительно очень красиво, - признается потом нижегородка Виктория Самойлова. – Даже не знаю, с чем это можно сравнить! Разноцветные шары в рассветном небе – это по-настоящему романтическое зрелище.

Каждый вечерний и утренний полет длится около часа. Когда и где появятся воздушные шары в следующий раз, предсказать заранее невозможно. Поэтому на рассвете и на закате не забывайте смотреть в небеса – возможно, именно над вами сейчас парят сказочно красивые шары.