«Mazda протаранила бетонные блоки»: Мызинский мост встал в пробке

Очередная авария парализовала Мызинский мост в Нижнем Новгороде днем в воскресенье, 21 июля 2019 года. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили очевидцы происшествия.

- Авария на Мызинском мосту – Mazda врезалась в бетонные блоки, которые огораживают ремонтируемую часть. Уже скопились гигантские пробки в обе стороны, так что без особой нужды лучше там не ехать, - предупреждают нижегородцы.

Так, в направлении заречной части Мызинский мост стоит от проспекта Гагарина и улицы Ларина до первого пролета над Окой. В направлении верхней части ситуация гораздо хуже – там придется постоять от остановки «Завод строительных материалов».

Информации о том, пострадал ли кто-то в результате аварии, на данный момент нет.

Напомним, Мызинский мост в настоящее время частично перекрыт из-за ремонта. Планируется, что он будет полностью открыт к концу августа.