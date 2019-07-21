2019-07-21T15:19:38+03:00
Происшествия

«Mazda протаранила бетонные блоки»: Мызинский мост встал в пробке

Авария произошла днем 21 июля
Лилия ТЕМНОВАВалерия МУРОМЦЕВА
Поделиться:
«Mazda протаранила бетонные блоки»: Мызинский мост встал в пробке«Mazda протаранила бетонные блоки»: Мызинский мост встал в пробкеФото: Ирина ШВЫРКАЕВА
Изменить размер текста:

Очередная авария парализовала Мызинский мост в Нижнем Новгороде днем в воскресенье, 21 июля 2019 года. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили очевидцы происшествия.

- Авария на Мызинском мосту – Mazda врезалась в бетонные блоки, которые огораживают ремонтируемую часть. Уже скопились гигантские пробки в обе стороны, так что без особой нужды лучше там не ехать, - предупреждают нижегородцы.

Так, в направлении заречной части Мызинский мост стоит от проспекта Гагарина и улицы Ларина до первого пролета над Окой. В направлении верхней части ситуация гораздо хуже – там придется постоять от остановки «Завод строительных материалов».

Информации о том, пострадал ли кто-то в результате аварии, на данный момент нет.

Напомним, Мызинский мост в настоящее время частично перекрыт из-за ремонта. Планируется, что он будет полностью открыт к концу августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пять человек пострадали в ДТП в Кстовском районе
В Нижегородской области стали производить больше молока и мяса
Глеб Никитин поздравил нижегородских металлургов с профессиональным праздником
Выездной осмотр и регистрация самоходных машин пройдут в Сокольском районе
Грозы и ливни снова ожидаются в Нижегородской области 21 июля
СК и Роспотребнадзор проверят информацию об антисанитарии на производстве сыра в Воротынском районе
Глеб Никитин: От нижегородских участников на конкурс «Цифровой прорыв» поступило больше тысячи заявок»
Дорогу к деревне Старые Ключищи начнут ремонтировать на следующей неделе
На территории восстановленного храма обнаружили два человеческих черепа
Глеб Никитин пригласил нижегородцев на кинопоказы фестиваля «Горький fest»
Морковь и рыба подешевели в Нижегородской области
Реставрация ДК Свердлова завершится к 800-летию Нижнего Новгорода
Банду наркоторговцев поймали в Нижегородской области
Количество жалоб на вывоз мусора в Нижегородской области сократилось на 86,5%
14-летний нижегородец надышался газовым баллоном и умер до приезда скорой
Школа на 425 мест откроется в Дальнеконстантиновском районе к сентябрю
Ливни, град и сильный ветер ожидаются в Нижегородской области вечером 19 июля
Пропавший в Богородском районе 70-летний Леонид Крюков найден живым
Сквер на проспекте Кораблестроителей будет благоустроен в 2020 году
Светофор на площади Лядова изменил режим работы
Золотистая картофельная нематода обнаружена в двух районах Нижегородской области
Улицу Лескова в Нижнем Новгороде перекроют на три дня
Более 30 лодок примут участие в параде на фестивале «Русская Тоскания»
Нижегородцы завоевали «золото» и «серебро» первенства Европы по настольному теннису в составе сборной России
На улице Гончарова в Ленинском районе начали сносить ветхие сараи
Две «вазовские» легковушки сгорели в Нижегородской области за минувшие сутки
Сквер имени Грабина станет зоной семейного отдыха
89 фасадов многоквартирных домов отремонтировано в Нижегородской области
Ртуть обнаружили в грибах, собранных в шести районах Нижегородской области