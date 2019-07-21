«Я боюсь этого фильма»: Игорь Петренко представил на фестивале «Горький fest» новую картину, в которой сыграл главную роль

Звезда фильма «Пилигрим» Игорь Петренко приехал в Нижний Новгород буквально на час, чтобы представить фильм «Зима» (12+), снятый дебютантом Сергеем Черниковым в 2017 году. Эта драма вошла в конкурсную программу «Встряска» третьего фестиваля актуального российского кино «Горький fest».

Вместе с Петренко в фильме снялись Тимофей Трибунцев и Александр Петров.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

История, в которой помимо Игоря Петренко снялись Александр Петров, Тимофей Трибунцев и Михаил Жигалов, развивается под Новый год в небольшом подмосковном городке на фоне криминальных событий. По пути домой в чужом городе Александр со своим отцом ветераном Великой Отечественной войны попадают в случайные трагические обстоятельства, при которых на АЗС оба получают тяжелые ранения от пьяных преступников. Отец Александра погибает на месте, а сам он попадает в реанимацию, становясь опасным свидетелем, которого необходимо устранить.

Артист рассказал, что побаивается смотреть дебютную картину Сергея Черникова.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

- В предстоящей схватке с жесткой бандой герой пройдет путь от атеизма к собственной религии откроет для себя забытые и по-настоящему незыблемые ценности: милосердие, дружба и вера, - говорится в описании к фильму.

Как отметили составители конкурсной программы, съемки проходили в сложных условиях - зрители увидят настоящую русскую зиму. И исполнитель главной роли, по их словам, мужественно шел через съемочные дни. Несмотря на то, что съемки закончились несколько лет назад, артисты до сих пор не смотрели, что же в итоге получилось.

- Мы не видели кино, - признался Игорь Петренко. - Оно непростое, было в производстве. Надо сказать, что собрались близкие люди и дебютант - очень интересный человек. Жалко, что режиссера здесь нет. Он прошел войну, разные перипетии, а потом захотел снять кино. Мы ему говорили: «Зачем тебе это надо?» А он отвечал: «Я хочу!» Написал сценарий, и мы сделали эту историю.

По словам артиста, в «Зиме» есть все: экшн, драма, трагедия. Разве что комедия отсутствует.

- Не знаю, насколько у нас получилось. Мы все старались, - задумался Петренко. - Я боюсь этого фильма… Поймите правильно. Я не видел, что из этого сделано, но сегодня посмотрим.