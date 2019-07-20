В Павловском районе попытались украсть десятиметровую водонапорную башню

Сотрудникам полиции удалось задержать с поличным троих жителей Нижнего Новгорода, которые пытались распилить и вывезти десятиметровую водонапорную башню с территории заброшенного детского лагеря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

- Сообщение в правоохранительные органы поступило в середине июля. Жители поселка Тумботино Павловского района сообщили, что неизвестные распиливают водонапорную башню, - говорится в сообщении ГУ МВД по Нижегородской области. – На место происшествия сразу же выехали сотрудники полиции и с поличным задержали троих мужчин в возрасте от 44 до 47 лет. Ранее судимы они не были.

Как потом пояснили сами задержанные, водонапорную башню он собирались сдать в пункт приема металлолома, а деньги поделить между собой. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». За это преступление им грозит до пяти лет тюрьмы.