«Прэлестно!»: Ирина Пегова вернулась после отдыха во Франции и принялась фотографироваться с ромашками

Знаменитая российская актриса Ирина Пегова вернулась после отдыха на Лазурном берегу Франции и уже приступила к съемкам. Прибыв в Санкт-Петербург, она тут же вернулась к работе. Единственное, ради чего она сделала перерыв – это селфи…с ромашками.

- Ну, нельзя давать ромашки и свободное время артисткам, они сразу начинают селфиться, - подписала свои фотографии сама Ирина Пегова.

Эти фотографии вызвали большой ажиотаж среди поклонников актрисы. Буквально за час эти снимки набрали больше четырех тысяч лайков.

- «Ромашки белые, лепесточки нежные. Мне дороже всех цветов. Ведь она моя любовь», - отметила natali_vzk. - Любовь к ромашкам это из детства наверное. Любимая песня моей бабушки. Которая мечтала стать артисткой. Ира, вы красотка. И ромашки вам идут/

pegovairina Ну нельзя давать ромашки и свободное время артисткам, они сразу начинают селфиться

- Прэлестно, - поддержала ее larisabaranof.

- Не только артисткам нельзя давать ромашки, но и всем женщинам планеты! Вы сами как ромашка, - заключила miss_y01.