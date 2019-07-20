Экстренное предупреждение: В Нижегородской области ожидаются ливни, грозы, град и ураганный ветер

В ближайшие несколько часов в Нижегородской области ожидаются грозы, ливни, град и усиление порывов ветра до 15 метров в секунду. Соответствующее предупреждение распространил ЦУКС ГУ МЧС по Нижегородской области.

- По данным Верхне-Волжского УГМС, в ближайшие 1-3 часа 20 июля местами по Нижегородской области и в Нижнем Новгороде ожидаются грозы, локально ливни и град, а также порывы ветра до 15 метров в секунду, - говорится в сообщении. – Такие же погодные явления сохранятся в регионе ночью и утром 21 июля.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями в Нижегородской области возможно возникновение чрезвычайных ситуаций муниципального уровня. Они могут быть связаны с повреждением линий электропередач и линий связи, а также нарушениями в работе объектов ЖКХ. Также возможны затруднения при проведении высотных и аварийно-спасательных работ из-за сильного ветра и града.