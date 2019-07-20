«Ливни и грозы»: Прогноз погоды в Нижнем Новгороде 20 и 21 июля

Нижегородцам, которые рассчитывали в эти выходные поехать за город, придется подумать над своими планами – и в субботу, и в воскресенье в Нижнем Новгороде ожидаются ливни и грозы.

- В субботу, 20 июля, столбики термометров поднимутся до +20 градусов. В ночные часы похолодает до +16 градусов. При этом ожидается переменная облачность с прояснениями. Временами возможны сильные дожди и грозы, - обещают синоптики. – В воскресенье, 21 июля, будет примерно такая же погода. Температура воздуха в дневные часы составит +21 градус. По ночам будет чуточку холоднее - +15 градусов. При этом сохранятся грозы и ливни.

Напомним, ранее синоптики обещали, что нижегородцев ожидает аномально жаркое лето. Однако этим прогнозам не суждено было сбыться. Вот уже почти три недели в регионе сохраняется прохладная и дождливая погода.