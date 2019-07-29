2019-07-29T16:30:00+03:00
Общество

«Поезда здоровья» побывали в 64 населенных пунктах Нижегородской области

Специалисты провели более 18 тысяч консультаций
Юлия ДАНЧЕНКО
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«Поезда здоровья» побывали в 64 населенных пунктах Нижегородской области. Фото: moyaokruga«Поезда здоровья» побывали в 64 населенных пунктах Нижегородской области. Фото: moyaokruga
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«Поезда здоровья», которые в этом году начали свою работу 16 апреля, продолжают курсировать по Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Сейчас действуют сразу два поезда – Южный и Северный, что увеличивает количество нижегородцев, которые могут обратиться за помощью к врачам. Кроме того, в этом году министерством здравоохранения Нижегородской области совместно с органами местного самоуправления был организован подвоз к «Поездам здоровья» пациентов из отдаленных населенных пунктов, что сделало консультации еще более доступными.

Таким образом, специалисты, которые едут в «Северном поезде» уже приняли желающих в Чкаловском, Балахнинском, Володарском, Богородском, Павловском, Городецком, Сокольском, Ковернинском, Семеновском, Краснобаковском, Варнавинском, Ветлужском районах, а также побывали в Дзержинске. За это время они приняли 4 878 человек, провели 9563 консультации, а также провели дополнительное обследование ФЛГ, ЭКГ и УЗИ. По результатам исследований было выявлено 80 случаев подозрений на злокачественное новообразование. 2501 человек получили рекомендации по дополнительному обследованию, а 425 человек направлены на госпитализацию.

«Южный поезд» уже побывал в Арзамасском, Дивеевском, Ардатовском, Вознесенском, Выксунском, Кулебакском, Навашинском, Вачском, Сосновском, Дальнеконстантиновском, Большемурашкинском и Перевозском районах. Специалистами было принято 4 298 человек, проведено 9183 консультации, а также были сделаны ЛФГ, УЗИ, УЗДГ, ММГ и ЭхоКг.

Специалисты выявили 53 случая подозрений на злокачественное новообразование и выдали 2282 рекомендации по дополнительному обследованию. 217 человек по итогам обследования были госпитализированы, в том числе один человек по экстренным показаниям.

Всего же, «Поезда здоровья», которые работают в рамках проекта «Доступная медицина», побывали в 64 населенных пунктах 24 районов Нижегородской области. Самыми востребованными оказались консультации невролога и офтальмолога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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