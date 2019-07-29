Прогноз погоды в Нижнем Новгороде с 29 июля по 2 августа: холодно и дождь

Несмотря на то что календарное лето еще не закончилось, погода уже больше похожа на осеннюю. По данным Gismeteo, на этой неделе нас ждет сильное похолодание и дожди.

В понедельник, 29 июля, температура воздуха днем составит +14 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +9 градусов. При этом будет дуть сильный северо-западный ветер со скоростью 7 м/с, а при порывах - до 15 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет колебаться от 737 до 745 мм рт.ст.

Во вторник, 30 июля, с самого утра будет идти дождь, который закончится только во второй половине дня. Температура воздуха днем составит +12…+14 градусов, а ночью похолодает до +10 градусов. Также нижегородцев ждет холодный западный ветер, который будет дуть со скоростью 4-5 м/с, а при порывах достигнет 12 м\с. Атмосферное давление 744 мм рт. ст.

В среду, 31 июля, утром пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +14…+16 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +8 градусов. Ветер в течение дня будет менять свое направление с юго-западного сначала на западный, а потом ветер развернется и будет дуть с севера. При этом скорость ветра станет ниже – всего 2 м/с, но при порывах его скорость будет достигать 6 м/с. Атмосферное давление составит 743 м рт. ст.

В четверг, 1 августа, весь день будет солнечно, а вечером, в конце рабочего дня, синоптики прогнозируют дождь. Температура воздуха днем составит +13…+14 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +12 градусов. Нижегородцев ждет холодный северо-западный ветер, который будет дуть со скоростью 4-5 м/с, а при порывах достигнет 13 м\с. Атмосферное давление составит 744 мм рт.ст.

В пятницу, 2 августа, весь день будет идти дождь. Температура воздуха составит +13…+15 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +12 градусов. При этом ощущаться температура воздуха будет как более низкая из-за холодного северо-западного ветра, который будет дуть со скоростью 5-7 м/с, а при порывах его скорость достигнет 13 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм рт ст., а к вечеру поднимется до 744 мм рт.ст.