«В кремле была, на канатной дороге каталась»: Дарья Повереннова ищет новые необычные места в Нижнем Новгороде

Звезда сериала «День рождения Буржуя» Дарья Повереннова примет участие в открытии кинофестиваля «Горький fest» (6+), который в этом году проходит в Нижнем Новгороде с 19 по 25 июля. По пути в столицу Приволжья актриса опубликовала пост в Инстаграме, обратившись к подписчикам за советом.

dpoverennova Актриса Дарья Повереннова едет в Нижний Новгород на фестиваль "Горький fest"

- Дорогие нижегородцы, что посоветуете посмотреть? Если в кремле я была, в музее русского искусства была, в Арсенале была, на канатной дороге каталась, по Чкаловской лестнице бегала! Буду благодарна за советы! - написала Дарья.

Фанаты тут же откликнулись на просьбу артистки, посоветовав в большинстве своем посетить храмы и церкви в центре Нижнего Новгорода и некоторых городах области.

- Можно посетить домик Каширина, а также Печорский монастырь, музей зодчества на Щелоковском хуторе. Съездите в Сартаково обязательно, там 27 и 28 июля будет проходить фестиваль «Хрустальный ключ», - прокомментировала 777natalie2502.

- Если гостей фестиваля повезут кататься на теплоходе до Макарьевского монастыря, обязательно поезжайте, - присоединилась galbib.

- Лично мне нравится прогулка по Покровке и по Рождественской улице. Особенно, если с Покровки свернуть по трамвайной линии вниз на спуск и дойти до Рождественской. Там два красивых храма. Один сразу на углу, другой вглубь улицы. Памятник Минину и Пожарскому там же на спуске. И, конечно, вам советовали Усадьбу Рукавишниковых. Она очень милая. Немного провинциальная, но этим и привлекает, - добавила sidorova_md.

- В НиНо отличный зоопарк, - сообщила costovova.

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