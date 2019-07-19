Арзамасские приборостроители приняли участие в турслете работающей молодежи

Восемь молодых приборостроителей в прошлые выходные представляли АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина» и Арзамас на областном туристском слете работающей молодежи, который прошел под Чкаловском, в районе поселка Черенино, на правом берегу реки Троца. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Три дня провели участники в суровых условиях быта простого туриста. За победу боролись 23 команды муниципальных районов, городских округов и предприятий региона.

В первый день молодежь Нижегородской области соревновалась в спортивном ориентировании и покоряла дисциплину «жумаринг» (это преодоление расстояния вверх по вертикальной веревке). Второй день был посвящен прохождению велодистанции и туристско-краеведческого маршрута.

– Жеребьевка определила, что мы начнем именно с водных этапов, переноса пострадавшего и спуска на катамаране, – рассказала капитан команды Алина Спирина. – Поэтому остальные задания – спуск, подъем, навесную переправу, переправу через болото по бревну, параллельные прямые – мы проходили уже сырыми насквозь. Но, несмотря на то, что многие из нашей команды никогда не участвовали в подобных соревнованиях, мы смогли уложиться в 10 минут.

Кроме спортивной борьбы, в лагере турслета развернулись и бои творческие: за лучшую «визитную карточку» и стенгазету. В этих видах наша команда показала миниатюру КВН, создала настоящий шедевр-плакат из ниток и гвоздей. А еще сварили солянку – себя порадовать и другие команды угостить. Соперники, кстати, в долгу не остались: вспоминали солянку, поддерживая нашу команду в спортивной программе.

К турполосе, завершавшей слет, арзамасцы готовились вместе с командой Арзамасского района. Так сплотились, так болели друг за друга, что судьи начали путаться, кто есть кто. А финальным испытанием стало перетягивание каната, который наши ребята «перетянули» на «бронзу», заняв 3 место. Также третьими стали арзамасцы и в конкурсе стенгазет. Алина Спирина завоевала 1 место среди девушек в спортивном ориентировании. В итоговой таблице результатов команда заняла 6-ю строчку.

В составе команды города были приборостроители Александр Шеронов (цех №64), Руслан Барышников (цех №64), Вячеслав Каленов (цех №64), Алина Спирина (цех №42), Евгений Беляков (цех №42), Роман Данилов (СГТ), Алексей Колганов (цех №49), Герман Алешин (цех №53).