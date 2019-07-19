Заседание ААПП состоялось в Арзамасе

Очередное заседание Арзамасской ассоциации промышленников и предпринимателей «Развитие» (ААПП) состоялось в Арзамасе. Главными темами заседания стали ближайшие городские мероприятия, благоустройство территорий и проблемы промышленности. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

По традиции заседание началось с приема новых членов в ассоциацию. Председатель ААПП Олег Лавричев под общие аплодисменты вручил генеральному директору Арзамасского водоканала Сергею Алферову соответствующий документ.

О подготовке к двум крупным городским мероприятиям рассказал первый заместитель мэра Арзамаса Михаил Гусев. С 29 июля по 1 августа пройдет юбилейный X Международный фестиваль-конкурс православной и патриотической песни «Арзамасские купола», который соберет около 50 творческих коллективов из 18 регионов страны и Республики Беларусь. Празднование 441-й годовщины Арзамаса решением городской Думы было перенесено с июля на 31 августа. Основные мероприятия пройдут на улице Карла Маркса, где будет организована промышленная выставка, на которой предприятия Арзамаса продемонстрируют свою продукцию.

– В парке культуры и отдыха в настоящий момент развернулись большие строительные работы в рамках национального проекта, – рассказал заместитель главы города. – В парке будут проложены дорожки для велосипедов, скандинавской ходьбы, построены два амфитеатра, комьюнити-центр, где дети будут учиться лепить из глины, и многое другое.

По словам Михаила Гусева, также идет планомерная работа по реконструкции контейнерных площадок для мусора, а из областного бюджета планируется выделить 57 млн руб. на ремонт 14 городских дорог.

Об итогах социально-экономического развития Арзамаса за I квартал рассказал директор департамента экономического развития горадминистрации Алексей Смирнов:

– По итогам первого квартала наш город занял 6 место по уровню социально-экономического развития среди 52 муниципальных районов и городских округов Нижегородской области. На сегодняшний день таких территорий с высоким уровнем развития в регионе всего 11. На трех предприятиях уровень зарплаты выше, чем в среднем по промышленности города: на АПЗ, в «Темп-Авиа» и «Эльстер Газэлектронике».

О реализации на территории города федерального проекта «Старшее поколение» рассказал директор Центра занятости населения города Арзамаса Анатолий Головастиков.

Заместитель управляющего филиалом «Приволжский» банка «Открытие» Екатерина Григорьева выступила с комплексным предложением для бизнеса к членам ААПП.

Генеральному директору АПЗ Олегу Лавричеву был вручен диплом за III место в областном конкурсе «Лучший работодатель Нижегородской области – 2018» в номинации «Кадровый потенциал производственной сферы».

Средние предприятия «задыхаются»

Заседание посетил генеральный директор Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Валерий Цыбанев, который рассказал о состоянии промышленности в области. Особую тревогу вызывают сборы налогов, многочисленные проверки и многомиллионные штрафы, которые «душат» производство. Подобное «ограбление бизнеса» отражается на политике ценообразования и даже грозит остановкой многих средних предприятий. К примеру, по последним данным, производство бульдозеров в России уже стало дороже, нежели на территории соседнего государства, что делает отечественное производство просто неконкурентоспособным.

Валерий Цыбанев обратился к Олегу Лавричеву как к председателю комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма областного Законодательного собрания с предложением совместно с НАПП, ТПП НО и органами по защите прав предпринимателей более плотно работать над исправлением этой ситуации.

Готовы принимать заказы

Плановое заседание ААПП прошло на базе Арзамасской воспитательной колонии. И это не случайно, работа в кооперации с региональной промышленностью здесь кипит. Казенное учреждение обладает собственными производственными мощностями: цехом металлообработки (методом холодной штамповки) и швейным участком. Воспитанники колонии, отбывая срок наказания, осваивают рабочие профессии, трудятся на производстве, получая символическую заработную плату, а главное бесценный опыт! На местных производственных участках работают и наемные гражданские лица: административный персонал, инженеры, токари.

У колонии сложились давние добрые отношения с рядом промышленных предприятий. Сегодня ее работники изготавливают простые автокомпоненты для конвейера ПАО «ГАЗ», корпуса для медицинских приборов ПАО «ГЗАС», наконечники проводов для ООО «ПО «Автопровод», производят мебельную фурнитуру, шьют полотенца и рабочие рукавицы. Здесь есть свои токарные, фрезерные, координатно-расточные и шлифовальные станки, кузнечно-прессовое оборудование, термическая печь, гильотинные ножницы, компрессорные станции. Начальник колонии полковник внутренней службы Николай Сивов отметил, что в настоящее время учреждение имеет возможность принимать дополнительные заказы, в том числе с использованием сырья и материалов заказчика.