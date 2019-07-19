Речные перевозки на судах «Валдай» запустят с опозданием в Нижегородской области

Речные перевозки на судах «Валдай 45 Р», о которых областные власти говорили еще весной, запустят с опозданием в Нижегородской области.

«Комсомольская правда» рассказывала, что прокатиться на суднах на подводных крыльях нижегородцы смогут уже в июне. Планировалось, что перевозки будут выполняться на «Валдае» с комфортабельным салоном, современными системами кондиционирования и вместительными багажными полками. Причем, как заявил тогда вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин, речные маршруты будут пока только по выходным дням.

В региональном минтрансе сообщили, что сейчас идет обучение персонала для работы на новом судне, проводятся первые тестовые рейсы, а также проверяется готовность причалов.

- Ведется работа по созданию предприятия (оператора) и определению схемы участия Нижегородской области в этом проекте, - уточнили в ведомстве. - Как только все необходимые процедуры и тестовые испытания завершатся, скоростные речные перевозки будут запущены.

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