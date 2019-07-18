ЖК «Новинки Smart City» полностью достроят в 2021 году

Для 1500 дольщиков, которые несколько лет назад вложили свои деньги в квартиры самого скандального объекта строительства во всем регионе - ЖК «Новинки Smart City», наконец-то получат жилье! Со счастливыми новостями сегодня, 18 июля, выступил и.о. министра строительства Нижегородской области Анатолий Молев, посетивший строительную площадку.

По его словам, первые четыре дома с высокой степенью готовности планируется сдать в эксплуатацию в октябре 2019 года. Еще 11 зданий будут сделаны в 2020 году. Строительство полностью будет завершено в 2021 году. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, работы по достройке начнутся уже в июле.

Сейчас подрядчик фонда «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства», которому недавно были переданы права на застройку ЖК «Новинки Smart City», ведет там подготовительные работы.

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