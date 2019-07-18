2019-07-18T16:45:09+03:00
Звезды

«Потрясная пловчиха!»: Ирина Пегова покорила фанатов прекрасной физической формой

Актриса нырнула с головой в неспокойное Средиземное море [видео]
Анна МИГАЛОВА
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Актриса проводит отпуск на Лазурном берегу.Актриса проводит отпуск на Лазурном берегу.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Роскошный отдых Ирины Пеговой на Лазурном берегу подходит к концу. Напоследок звезда фильма «СуперБобровы» порадовала подписчиков видео, на котором она покоряет Средиземное море бирюзового цвета. Искупаться актриса решила во время шторма.

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Ирина Пегова искупалась в Средиземном море.
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- На день взятия Бастилии. Национальный праздник Франции (поэтому корабли какие-то специализированные, видимо), - подписала ролик Пегова.

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Море - любовь моя!
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Поклонников смелость любимой артистки впечатлила, и тут же окрестили ее экстрималкой.

- Храбрая девушка. Под такие волны! - прокомментировала milashelaeva.

- Ирины, вы такая молодец. В такие волны пошли купаться, - присоединилась liydmilamelnik2019.

- Потрясная пловчиха! Профи, - одобрила lora_minsk.

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Пегова на пляже в Ницце
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Правда, некоторых привлекла фигура известной актрисы, а не умение нырять в бушующее море. Многие отметили, что без одежды Ирина выглядит стройнее.

- Ирин, фигура обалденная, - похвалил kushnerov5.

- Олицетворение женской красоты входит в море… - добавил iliasvaleev.

- А вы совсем не полная. В купальнике прямо секси, - высказалась gadoevamaksuda.

ИСТОЧНИК KP.RU

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