«Потрясная пловчиха!»: Ирина Пегова покорила фанатов прекрасной физической формой
Роскошный отдых Ирины Пеговой на Лазурном берегу подходит к концу. Напоследок звезда фильма «СуперБобровы» порадовала подписчиков видео, на котором она покоряет Средиземное море бирюзового цвета. Искупаться актриса решила во время шторма.
- На день взятия Бастилии. Национальный праздник Франции (поэтому корабли какие-то специализированные, видимо), - подписала ролик Пегова.
Поклонников смелость любимой артистки впечатлила, и тут же окрестили ее экстрималкой.
- Храбрая девушка. Под такие волны! - прокомментировала milashelaeva.
- Ирины, вы такая молодец. В такие волны пошли купаться, - присоединилась liydmilamelnik2019.
- Потрясная пловчиха! Профи, - одобрила lora_minsk.
Правда, некоторых привлекла фигура известной актрисы, а не умение нырять в бушующее море. Многие отметили, что без одежды Ирина выглядит стройнее.
- Ирин, фигура обалденная, - похвалил kushnerov5.
- Олицетворение женской красоты входит в море… - добавил iliasvaleev.
- А вы совсем не полная. В купальнике прямо секси, - высказалась gadoevamaksuda.
ИСТОЧНИК KP.RU
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