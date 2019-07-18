«Потрясная пловчиха!»: Ирина Пегова покорила фанатов прекрасной физической формой

Роскошный отдых Ирины Пеговой на Лазурном берегу подходит к концу. Напоследок звезда фильма «СуперБобровы» порадовала подписчиков видео, на котором она покоряет Средиземное море бирюзового цвета. Искупаться актриса решила во время шторма.

pegovairina Ирина Пегова искупалась в Средиземном море.

- На день взятия Бастилии. Национальный праздник Франции (поэтому корабли какие-то специализированные, видимо), - подписала ролик Пегова.

pegovairina Море - любовь моя!

Поклонников смелость любимой артистки впечатлила, и тут же окрестили ее экстрималкой.

- Храбрая девушка. Под такие волны! - прокомментировала milashelaeva.

- Ирины, вы такая молодец. В такие волны пошли купаться, - присоединилась liydmilamelnik2019.

- Потрясная пловчиха! Профи, - одобрила lora_minsk.

pegovairina Пегова на пляже в Ницце

Правда, некоторых привлекла фигура известной актрисы, а не умение нырять в бушующее море. Многие отметили, что без одежды Ирина выглядит стройнее.

- Ирин, фигура обалденная, - похвалил kushnerov5.

- Олицетворение женской красоты входит в море… - добавил iliasvaleev.

- А вы совсем не полная. В купальнике прямо секси, - высказалась gadoevamaksuda.