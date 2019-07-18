2019-07-18T15:33:15+03:00
Общество

«День в атмосфере 90-х»: Нижегородские подростки сняли клип на песню Димы Билана «Про белые розы»

Таким образом ребята решили поучаствовать во флешмобе, который певец запустил в соцсетях [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Фото: https://vk.com/fairydreamlandФото: https://vk.com/fairydreamlandФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Нижегородцы присоединились к флешмобу, запущенному Димой Биланом после премьеры клипа на песню «Про белые розы». Ребята сняли видеоролик о путешествии в Нижний Новгород 1995 года и ждут, что их творение будет замечено звездным артистом.

Нижегородцы сняли клип на песню Димы Билана "Белые розы"."Это был незабываемый день, который мы провели в атмосфере 90-х".

- Вот и пришло время представить вам фильм/ флешмоб/ клип для конкурса Димы Билана #ПроБелыеРозы. Это был незабываемый день, который мы провели в атмосфере 90-х. Спасибо Диме за эту песню и за этот танец, а Ксюше, Поле, Маше, Глебу, Мише, Саше и Лизе за ваш позитив и бесподобное времяпровождение. Теперь держим кулачки за то, чтобы наш короткометражный фильм о путешествии в Нижний Новгород 95-го года был замечен! - говорится в группе благотворительного проекта DreamLand.

Фото: https://vk.com/fairydreamland Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/fairydreamlandФото: СОЦСЕТИ

Идейный вдохновитель проекта Никита Власюк рассказал «Комсомольской правде», что участники флешмоба - восьми- и десятиклассники, с которыми он познакомился в общеобразовательном лагере от Высшей школы экономики. Молодой человек выступал у них в роли вожатого.

- Я давно увлекаюсь творчеством Димы Билана. Он импонирует мне как человек и как музыкальный исполнитель. А его новый клип буквально переносит в атмосферу тех времен. Посмотрев его, захотелось снять свое видео, - поделился Никита. - Сценарий придумывали по ходу. Все это - сила импровизации и воображения.

Съемки клипа проходили на Большой Покровской улице около здания Госбанка и театра драмы. Прохожие, по словам Никиты Власюка, реагировали на пляшущих посреди улицы ребят позитивно.

- Очень рады, что смогли поднять настроение жителям города. Поначалу, конечно, было неловко, но потом вошли во вкус, и стеснение пропало окончательно. Рекомендую каждому поучаствовать в таких акциях. Это помогает преодолевать замкнутость и побороть страх критики, - заявил собеседник «Комсомолки».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Хождение по мукам с «травматом» и «Сайгой»: как я за четыре дня продлил разрешение на оружие
Спецкорр КП на себе проверил, как работает ужесточающийся с каждым годом «Закон об оружии» и за четыре дня прошел бюрократический квест по лицензионно-разрешительной системе
Новости 24
Сквер имени Грабина станет зоной семейного отдыха
89 фасадов многоквартирных домов отремонтировано в Нижегородской области
Ртуть обнаружили в грибах, собранных в шести районах Нижегородской области
Памятник основателю завода «Красное Сормово» открыли в Нижнем Новгороде
Семейный парковый комплекс начнут строить на Бору в этом году
Первое в России производство газовых баллонов откроется в Дзержинске
Почти 100 единиц техники получили нижегородские лесники в рамках нацпроекта «Экология»
Более четырех тысяч гектар леса высадили в 2019 году в Нижегородской области
Комплекс по производству химсоединений построят в Нижнем Новгороде к 2021 году
Бесплатные лекции по медиаискусству запускаются в «Маяке» 18 июля
Движение транспорта по улице Молдавской ограничат на три дня
Пятилетний ребенок сломал ногу в детском саду в Нижегородской области
Трех бурых медвежат выпустят в дикую природу в Керженском заповеднике
15 туристов с подозрением на инфекционные болезни были задержаны в нижегородском аэропорту
Грозы и ливни обрушатся на Нижегородскую область 18 июля
Застройщик ЖК «Окский берег» признан банкротом
Маршрут А-9 вернется на улицы Нижнего Новгорода
В парке «Дубки» начали прокладывать новые дорожки
На трассе М-7 из-за ДТП запустили реверсивное движение
Пять дорог отремонтируют в Ленинском районе до конца сентября
39-летняя женщина зарезала своего сожителя в ходе бытовой ссоры в Арзамасе
«День мира на Северном Кавказе» впервые отметили в Нижнем Новгороде
Нижегородская компания по продаже вентиляционного оборудования задолжала более 70 миллионов налогов