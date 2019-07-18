«День в атмосфере 90-х»: Нижегородские подростки сняли клип на песню Димы Билана «Про белые розы»

Нижегородцы присоединились к флешмобу, запущенному Димой Биланом после премьеры клипа на песню «Про белые розы». Ребята сняли видеоролик о путешествии в Нижний Новгород 1995 года и ждут, что их творение будет замечено звездным артистом.

Нижегородцы сняли клип на песню Димы Билана "Белые розы"."Это был незабываемый день, который мы провели в атмосфере 90-х".

- Вот и пришло время представить вам фильм/ флешмоб/ клип для конкурса Димы Билана #ПроБелыеРозы. Это был незабываемый день, который мы провели в атмосфере 90-х. Спасибо Диме за эту песню и за этот танец, а Ксюше, Поле, Маше, Глебу, Мише, Саше и Лизе за ваш позитив и бесподобное времяпровождение. Теперь держим кулачки за то, чтобы наш короткометражный фильм о путешествии в Нижний Новгород 95-го года был замечен! - говорится в группе благотворительного проекта DreamLand.

Идейный вдохновитель проекта Никита Власюк рассказал «Комсомольской правде», что участники флешмоба - восьми- и десятиклассники, с которыми он познакомился в общеобразовательном лагере от Высшей школы экономики. Молодой человек выступал у них в роли вожатого.

- Я давно увлекаюсь творчеством Димы Билана. Он импонирует мне как человек и как музыкальный исполнитель. А его новый клип буквально переносит в атмосферу тех времен. Посмотрев его, захотелось снять свое видео, - поделился Никита. - Сценарий придумывали по ходу. Все это - сила импровизации и воображения.

Съемки клипа проходили на Большой Покровской улице около здания Госбанка и театра драмы. Прохожие, по словам Никиты Власюка, реагировали на пляшущих посреди улицы ребят позитивно.

- Очень рады, что смогли поднять настроение жителям города. Поначалу, конечно, было неловко, но потом вошли во вкус, и стеснение пропало окончательно. Рекомендую каждому поучаствовать в таких акциях. Это помогает преодолевать замкнутость и побороть страх критики, - заявил собеседник «Комсомолки».