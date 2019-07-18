«Был подъезд четырнадцатый, а теперь восьмой»: Нижегородка случайно узнала, что проживает по другому адресу

Представьте: уезжая в отпуск, вы проживали по одному адресу, а по возвращении увидели на своем доме табличку с другим номером. Фантастика, скажете вы? А ведь подобная ситуация приключилась в Нижнем Новгороде.

Построенный 40 лет назад дом состоит из трех блоков.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

- Пока мы были на даче, нам неожиданно поменяли адрес. Был дом № 116, а теперь дом № 116 корпус 1. Был подъезд четырнадцатый, а теперь восьмой. И номер квартиры поменяли, но я его не запомнила, - написала Ольга Китова на своей страничке в соцсетях. - Вчера вечером курьер не мог меня найти, звонил и плакал: «Вот вы написали, что подъезд № 14, а у вас тут идет пятнадцатый, а потом сразу восьмой, а четырнадцатого вообще нет». А я же не знала! Куда теперь моим друзьям высылать мне открытки из дальних стран, к какому подъезду вызывать такси и суши? Мои жизненные перспективы никогда не были столь нечеткими. И, главное, непонятно, зачем это все.

Решение о смене адреса было принято голосованием жильцов.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

В комментариях под этим постом тут же отписалась другая нижегородка. Она также удивилась, когда узнала о смене адреса, по которому нынче проживает ее мать.

- Я была в шоке, когда в субботу увидела, что поменяли табличку, и теперь моя мама живет в шестом подъезде вместо двенадцатого. Больше 20 лет я проживала по адресу, которого теперь нет, номер квартиры надо заново учить. Все знакомые и раньше частенько терялись у нашего дома в попытках найти нужную арку… Но зато у вас осталось свое ТСЖ с хорошим председателем, - прокомментировала Наталья Сенникова.

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» решила своими глазами увидеть, что же за дом такой, которому вдруг понадобилось адрес менять. Оказалось, в доме № 116 по улице Ванеева аж 22 подъезда! Местные рассказали, что поделить дом на корпуса было решено на общем собрании жильцов. Поэтому, по их словам, все должны быть в курсе смены адресов.

О том, что проживающие в первом и втором корпусах дома № 116 знают о разделении, «Комсомолке» заявила и председатель правления ТСЖ № 309 Любовь Полунина. Она рассказала, что дому уже сорок лет и сдавался он блоками в разные годы. Первой была сдана муниципальная часть, которая строилась для расселения аварийного фонда. Ей присвоили адрес: улица Ванеева, 116, и квартиры там были с 1-й по 266-ю. Затем сдавались еще два блока - восьми- и шестиподъездные под жилищно-строительный кооператив.

- Причем один блок был построен на территории Нижегородского района, второй - на территории Советского района. И вдруг присвоили тот же адрес - улица Ванеева, 116! У первой части, которую сдали годом ранее, собрали паспорта и быстренько перепрописали. Так дом стал двадцатидвухподъездным, - рассказала собеседница «Комсомолки».

Сорок лет каждый блок имел свое управление, а потом вышли изменения в жилищном кодексе, согласно которым одному дому полагается одна управляющая организация. Жителей такой расклад не устроил. Они заявили: «Хотим управлять сами!» А для этого надо, чтобы у каждого из блока был отдельный адрес. Проголосовали, значит, за смену адреса.

- Я обратилась в Управление Росреестра за выписками из ЕГРН по каждому собственнику квартир, чтобы те смогли перерегистрироваться. Но 138 из 244 выписок оказались неправильными - не те площади квартир указаны. Теперь разбираюсь с этим, - тяжело выдохнула Любовь. - Те, у кого на руках правильные выписки, уже перерегистрированы, остальным остается ждать.

А сколько ждать, непонятно. По словам председателя правления ТСЖ № 309, история может затянуться на год. Но что делать жильцам, чьи документы пока не готовы?

- В Росреестре меня заверили: «Ничего страшного. Вы все пока живете в статусе дублирующих адресов». То есть если жителям надо где-то указать адрес регистрации, пусть указывают тот, что указан в паспорте, - заключила нижегородка.