2019-07-17T17:47:32+03:00
Общество

Афиша Нижнего Новгорода с 3 по 10 июля: концерты, фильмы, спектакли, выставки

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» выбрала самые интересные мероприятия недели
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Афиша Нижнего Новгорода на 3-10 июляАфиша Нижнего Новгорода на 3-10 июля
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КОНЦЕРТЫ

Ирина Эмирова: «Я люблю Вас!»

Ирина Эмирова заметно выделяется среди других артистов. Она не просто певица, автор и композитор, но и психолог с двадцатилетним стажем работы. В основе всех ее песен лежат реальные события из жизни других людей: любовь, надежда, вера в себя, прощение – все это нашло отражение в ее творчестве. В течение двухчасового концерта нижегородцы смогут наслаждаться чарующими песнями Ирины Эмировой. В каждой из своих песен она предстает в совершенно новом образе – задорная, смелая, яркая, душевная, ранимая. Увидеть их все нижегородцы смогут на концерте в ДК «ГАЗ». (12+)

5 июля, 19:00

ДК «ГАЗ», улица Героя Смирнова, 12; тел.: 295-50-50.

Билеты можно получить бесплатно в кассе ДК «ГАЗ».

«Концерт Бах, Вантеев, Брамс, Диттерсдорф, Брандт»

Вечная бессмертная музыка самых известных композиторов мира прозвучит для нижегородцев в исполнении солистов Екатерины Метелевой (гобой), Ольги Лебедевой (альт), Дмитрия Терехова (контрабас), Владимира Дорохина (скрипка) и Георгия Сибилева (труба). Дирижером концерта станет Ренат Жиганшин. В программе прозвучат: «Концерт для гобоя с оркестром» (Бах), «Симфониетта № 3» (Вантеев), «Концерт для альта с оркестром» (Бах), «Два венгерских танца для скрипки и струнных» (Брамс), «Концерт для контрабаса с оркестром» (Диттерсдорф), «Концертштюк для трубы с оркестром» (Брандт). (6+)

7 июля, 18:00

Кремлевский концертный зал филармонии им. Ростроповича; Кремль, корпус 2;

тел.: 439-11-87

Вход свободный

ФЕСТИВАЛЬ

WAFEst 2019

Фестиваль WAFEst уже стал традиционным для Нижегородской области. В этом году он снова пройдет на берегу Горьковского моря с 4 по 7 июля. На этот раз нижегородцев ожидают необычные музыканты, сотни самых интересных мастер-классов, незабываемая атмосфера огня, воды, леса и свежего воздуха. В программе заявлены яркие музыкальные коллективы, фаер-шоу, йога, танцы со всего мира, ярмарка ремесел и мастер-классы.

- WAFEst – Water-Air-Fire-Earth-festival! Это круговорот четырех стихий. Это яркое солнце и темная звездная ночь. Это таинственный огонь, свежий ветер, зеленый лес на берегу моря. Это твоя возможность почувствовать себя в безумном вихре чистых позитивных энергий, – обещают организаторы. (0+)

С 4 по 7 июля, в 12:00

Серф-лагерь на берегу Горьковского моря; 280-97-97

Билеты: парковочный талон – 600 рублей, организационный сбор – 2 тысячи рублей, детский организационный сбор – 1 тысяча рублей, детям до 7 лет – вход свободный

ФИЛЬМЫ

«Человек-паук: Вдали от дома»

- Питер Паркер вместе с друзьями отправляется на летние каникулы в Европу. Однако отдохнуть приятелям вряд ли удастся - Питеру придется согласиться помочь Нику Фьюри раскрыть тайну существ, вызывающих стихийные бедствия и разрушения по всему континенту.

Режиссером фильма стал Джон Уоттс, снявший ранее фильм «Человек-Паук: Возвращение домой». В ролях:Том Холланд («Первый мститель:Противостояние», («Человек-Паук: Возвращение домой»), СэмюэлЛ.Джексон, Майкл Китон (премия «Золотой глобус» за фильм «Бердмэн»), Джон Фавро («Мстители: Война бесконечности»), ДжейкДжилленхол (номинация на премию «Оскар» за фильм «Горбатая гора»), Зендея («Человек-Паук: Возвращение домой»), Мариса Томей («Игра на понижение», «Рестлер»), КобиСмолдерс («Мстители: Эра Альтрона») (16+)

ТРК «Седьмое небо», улица Бетанкура,1; 8-800-700-01-11.

СПЕКТАКЛИ

«Верона. Послесловие»

В нижегородском театре драмы любителей театрального искусства ждет карнавал в двух действиях по пьесе драматурга Григория Горина «Чума на оба ваши дома!». Сам писатель всегда считал, что искусство спасет мир. Именно поэтому создавал в своих произведениях собственные театрально-гротескные миры – Свифта и Шекспира, Мюнхгаузена и шута Балакирева. На этот раз писатель обратил свой взор к Вероне.

- Это была моя давняя задумка – рассказать о том, что происходило в городе Вероне после трагической гибели Ромео и Джульетты. Ведь все сконцентрировали свое внимание на подростках, а вокруг них жили взрослые люди, - говорил о своем произведении сам драматург. (16+)

Режиссер – Алла Решетникова

7 июля, 18:30

Нижегородский театр драмы; улица Большая Покровская, 13; тел.: 419-51-73

Билеты – от 250 до 800 рублей

ВЫСТАВКИ

«Светопись-2019»

В Русском музее фотографии проходит Vроссийский фотографический фестиваль «Светопись-2019». Отбор на конкурс со всей страны проводился в течение нескольких месяцев. В итоговую выставку попали только лучшие работы конкурсантов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Вологды, Калининграда, Чебоксар, Сургута, Мурманска и многих других городов. Всего в экспозицию вошли около 200 фотографий из 15 регионов страны. (12+)

С 20 июня по 21 июля

Русский музей фотографии, улица Пискунова,9а; тел.: 437-37-43

ИСТОЧНИК KP.RU

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