В Нижнем Новгороде пройдет конкурс первых серий будущих веб-сериалов

В начале августа Нижний Новгород вновь станет местом притяжения создателей веб-сериалов со всего мира. На участие во втором международном фестивале Realist Web Fest (18+) поступило более 1600 заявок из 38 стран: Франции, Германии, Италии, Уругвая, Кореи и других.

- Формат веб-сериала постепенно завоевывает весь мир, и центром информации об этом завоевании на сегодня является Нижний Новгород, - заявил организатор фестиваля Антон Калинкин.

Обыватели частенько интересуются, зачем нужны веб-сериалы, кто их смотрит. Калинкин отвечает так: «Вот вы едете в метро три остановки и можете за десять минут посмотреть на своем телефоне одну серию веб-сериала». Да, у такого кинопродукта есть свои технологические нюансы, но он, как и большое кино, имеет высокий художественный подход, жанровость, режиссуру и прочее.

В среду, 17 июля, мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов и гендиректор фестиваля Антон Калинкин подписали соглашение о сотрудничестве. Так, стороны договорились о том, что конкурсная программа Realist Web Fest 2019 будет транслироваться в пространстве «Маяк» на Нижневолжской набережной и, возможно, в кинотеатре «Орленок» на Большой Покровской улице. Вход на показы, которые пройдут с 3 по 4 августа, будет свободным.

Вдобавок ко всему город одобрил съемки пилотных серий будущих веб-сериалов во всех восьми районах приволжской столицы.

- В рамках фестиваля запланирован образовательный проект. За несколько дней до открытия к нам приедут команды от восьми киношкол России и стран зарубежья, каждая из которых снимет по пилоту своего сериала. Победителя выберет профессиональное жюри вместе со зрителями, - рассказал Владимир Панов.

По словам Антона Калинкина, перед командами поставлено единственное условие - съемки должны вестись исключительно на территории Нижнего Новгорода.

- Интерес этого проекта заключается в желании развить эту студенческую историю и сделать постоянным приезд съемочных групп на наш фестиваль - уточнил столичный эксперт. - Кроме того, Нижний очень кинематографичный город, и нам хочется создать некую карту локаций города, чтобы режиссеры могли приезжать сюда и снимать.

Команда-победитель получит финансирование на продолжение съемок веб-сериала в Нижнем Новгороде.

Отметим, что в дни проведения фестиваля (2-6 августа) нижегородцев ждут встречи с известными артистами, режиссерами и другими участниками съемочного процесса. Информация о мероприятиях появится чуть позже.

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