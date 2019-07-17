Латвийка нашла свою родную сестру, которую удочерили в Нижнем Новгороде

«Нас было пятеро…»

Полтора месяца назад латвийка Уна Ольшевска бросила клич в социальных сетях с просьбой помочь ей найти сестру. На размещенных в интернете снимках, сохранившихся с 70-х годов, была изображена маленькая милая девочка с умным взглядом и пышными черными волосами.

- Нас было пять сестер. Пять девочек, рожденных от одной матери-алкоголички. И каждую из нас по очереди забрали в детский дом, а потом передали в приемные семьи, - рассказала Уна «Комсомольской правде».

Биологическая мать родила девочек от разных мужчин.

Первой на свет появилась Инга. Это случилось в далеком 1960 году. А через девять лет родилась Дите, в 1971 году - Кристина, в 1977 году - Зане. Младшая Уна, которая родилась годом позже, уже не застала ни одну из сестер. К тому моменту все девочки проживали в новых, благополучных семьях.

Собственно, та же участь спустя два года после рождения ждала и ее, кареглазую малышку. О существовании родных сестер Уна узнала через много лет. Как их найти, с чего начать? У Уны не было четкого представления. Первое, что пришло в голову, - разместить объявление в социальных сетях. Так удалось отыскать Зане Ольшевска, которая нынче проживает в Нидерландах.

- Не представляете, что я испытала, когда нашла Зане и когда мы, наконец, встретились. Такое только в фильмах бывает, - призналась Уна. - Причем оказалось, что она также разыскивала меня многие годы, но никак не могла найти.

Дите удочерили в три годика.

Позже отыскалась третья сестра - Кристина. Она по-прежнему живет в Латвии, правда, уже под другим именем. Об Уне и других сестрах она не знала. Только про Дите. И вот Уна приступила к поискам последней сестренки...

- Знакомые, у которых есть связи, разузнали, что Дите удочерила нижегородская семья. Поэтому вполне вероятно, что сестра сейчас живет в России, в Нижнем Новгороде, - сообщила латвийка. - Кстати, зовут ее Илона.

Вторая по старшинству сестра Дите Ольшевска родилась в Риге в 1969 году. Мать лишили родительских прав, когда девочке было два или три года. Отец Дите египтянин, отсюда темный цвет кожи, черные глаза и волосы.

- Я сделала все возможное, чтобы найти сестру. Но мои поиски остановились из-за закона «О защите данных физических лиц», поэтому дальше я не могу искать сестру самостоятельно. Я очень надеюсь на помощь интернета и средств массовой информации, чтобы все сестры могли бы наконец-то воссоединиться. Ну, как все… Старшая сестра Инга уже умерла, - выдохнула Уна.

«Она была лучшей мамой»

Признаться честно, все полтора месяца редакция «Комсомольской правды» ждала, что однажды раздастся звонок и голос в трубке скажет: «Я та самая Дите!» Но вместо звонка в середине июля на электронную почту пришло письмо с пометкой «Латвийка разыскивает сестру».

- Добрый день, я Илона Е., о который вы написали в статье. Возможно, с вашей помощью мне удастся восстановить связи с родными людьми, с которым разлучила жизнь. Я сейчас на связи с Уной Ольшевска, - написала нижегородка.

Дите-Илону удочерили в 1972 году в трехлетнем возрасте. О своей приемной матери она говорить не хочет: все же удочерение маленькой рижской девочки было большим секретом.

- Она была самой лучшей мамой и бабушкой на свете. Сейчас ее уже нет в живых, и пусть тайна останется тайной, - попросила собеседница «Комсомолки».

Вечером 6 июля Дите-Илона совершенно случайно набрела в интернете на ссылки со своим именем и именем приемной матери. Нажав на них, на нее одна за другой посыпались статьи о поиске человека с фотографиями девочки, в которой она узнала себя.

- Трудно описать словами мое состояние в тот момент. Слово «шок» слишком легкое и простое. Ощущение нереальности происходящего, сомнение, радость и желание как можно быстрее связаться с сестрой. Это только часть того, что я почувствовала, - призналась нижегородка в интервью «Комсомольской правде». - На другой день, когда волна первых чувств немного улеглась, я написала письмо Уне о том, что очень рада и хочу встретиться с сестрами.

Через шесть дней женщина прилетела в Ригу, где сестры Ольшевска договорились встретиться. Правда, из-за задержки рейсов у родных людей оказалось не так много времени побыть вместе. Но тем не менее встреча четырех сестер получилась незабываемой и очень волнительной. Были и слезы, и радость, и огромное количество воспоминаний, и главное - удивительное чувство родства.

«Нужно наверстать упущенное время»

Уна, благодаря которой родные сестры обрели друг друга, призналась: поначалу все происходящее казалось сном.

- Когда я впервые увидела сестру, была очень счастлива и не могла поверить, что это происходит со мной. Мои глаза светились счастьем, а сердце бешено билось от восторга, - рассказала собеседница «Комсомолки». - Я обняла Дите и долго не могла отпустить. Сказала ей, что у меня была мечта - собрать всех сестер, и вот она сбылась! Мы пытали Дите вопросами всю ночь, нам хотелось знать о ней все-все. И сейчас, когда мы наконец-то воссоединились, будем встречаться по праздникам и вместе путешествовать по миру. Уже договорились, что Дите прилетит ко мне в Исландию в следующем месяце. Конечно, мы постараемся видеться как можно чаще. Нужно наверстать упущенное время.

Сама же Дите-Илона сказала, что конкретных планов на будущее пока нет, но уверена, что они точно появятся.

- Теперь-то мы не потеряемся! И хотя сейчас мы далеко друг от друга - все четверо живем в разных странах, у всех семьи, дети, работа - мы общаемся каждый день, и у нас всегда есть, что сказать друг другу, - заключила нижегородка.

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