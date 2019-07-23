Когда следует обращаться к флебологу?
Прочитайте эту статью. Возможно, Вам нужно обратиться к врачу – флебологу?
Диагностировать болезни сосудов верхних или нижних конечностей может только профессиональный врач – флеболог Центра Современной Медицины Онли Клиник.
Однако обнаружить у себя симптомы сосудистых заболеваний можно самостоятельно. И нужно как можно быстрее обратиться к врачу – флебологу.
Самыми распространенными болезнями сосудов являются варикоз, варикозное расширение вен, флебит, тромбофлебит. Каждое заболевание имеет свою симптоматику.
Симптоматика сосудистых заболеваний:
О развитии варикоза, как правило, свидетельствуют такие симптомы:
- чувство тяжести в ногах;
- периодическая боль;
- ощущение распирания вен;
- повышенная утомляемость конечностей;
- чувство жжения в ногах к вечеру;
- судороги в икрах в ночное время;
- отечность тканей.
Варикозное расширение вен малого таза заявляет о себе такими признаками:
- болевой синдром в области поясницы и паха;
- болезненность при менструации у женщин;
- сбои в менструальном цикле;
- дискомфорт во время полового акта;
- частое мочеиспускание.
О флебите говорят такие проблемы со здоровьем:
- отечность тканей;
- повышение температуры тела (редко).
Если развивается болезнь тромбофлебит, то больной начинает остро ощущать:
- тупая боль в области конечностей;
- отеки конечностей.
Фото: Онли Клиник
Кто находится в группе риска заболеть флебологическими болезнями?
Как правило, сосудистым заболеваниям подвержены представители таких профессий:
- парикмахеры, спортсмены, танцоры, рабочие заводов и пр., то сеть люди, которые в силу своей профессии вынуждены много рабочего времени проводить на ногах
- работники офисов, которые ведут сидячий образ жизни;
- женщины в период беременности и после родов;
- люди с избыточным весом и с сахарным диабетом;
- пациенты с наследственным заболеванием варикозного расширения вен.
Чтобы избежать проблем с сосудами людям вышеперечисленных профессий рекомендуется проходить профилактические осмотры и делать УЗИ вен и артерий конечностей ежегодно.
Также нужно немедленно обращаться к врачу – флебологу Онли Клиник при обнаружении первых симптомов сосудистых заболеваний.
Методы диагностики сосудистых заболеваний, используемые в Онли Клиник.
При первичном посещении врач - флеболог Онли Клиник проводит визуальный осмотр пациента, собирает анамнез, выясняет жалобы.
Для установки точного диагноза в флебологическом отделении Онли Клиник применяются такие диагностические методы:
- Дуплексное сканирование. Другими словами ультразвуковое исследование, в процессе которого производится оценка формы вен, их диаметра, просвета и скорости кровотока по венозной сетке;
- Флебография - рентген, в результате которого оценивается структура вен и скорость кровотока;
Фото: Онли Клиник
Методы лечения сосудистых заболеваний в Онли Клиник.
Врачи – флебологи Онли Клиник для лечения сосудистых заболеваний используют консервативные или хирургические методы лечения.
К консервативным методам лечения относятся:
- прием оральных лекарств (флебопротекторы, противовоспалительные препараты, антикоагуляторы);
- использование мазей и кремов для облегчения симптоматики;
- ношение компрессионного белья;
- применение физиотерапевтический процедур (электрофорез, терапия озоном и пр.);
- соблюдение диеты;
- проведение лечебной гимнастики.
При запущенных формах сосудистых заболеваний врачи - флебологи рекомендуют проведение операций.
1) Склеротерапия.
На начальной стадии варикозного расширения поможет операция склеротерапия.
Склеротерапия – это введение в вену специального препарата, которое склеивает воспаленные вены.
2) Флебэктомия.
Это операция, которая представляет собой процедуру удаления поврежденных вен через разрезы в паху и в нижней части конечности. Данная операция предусматривает применение общего наркоза.
3) Лазерная терапия для лечения болезней вен.
Для лечения воспаленных сосудов с помощью лазера в Онли Клиник используется трехволновой лазерный аппарат Мейджик 3 Макс.
С помощью этого оборудования оказывается внутри - сосудистое термическое воздействие лазерным излучением – вена «выжигается». В процессе операции применяется щадящий наркоз – седация.
Профилактика сосудистых заболеваний.
Профилактическими мерами против варикоза и других болезней сосудов конечностей является здоровый образ жизни, правильное питание, правильное сочетание труда и отдыха, контроль веса.
Флебологическое обследование сегодня можно пройти в Онли Клиник со скидкой 25 %, всего за 1800 руб.
Данное обследование проводится профессиональным врачом – флебологом и включает в себя консультацию специалиста и УЗИ вен и артерий нижних или верхних конечностей.
Запись производится по телефону 277 66 88 или через сайт www.onlyclinic.ru
ИСТОЧНИК KP.RU