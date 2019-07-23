Когда следует обращаться к флебологу?

Прочитайте эту статью. Возможно, Вам нужно обратиться к врачу – флебологу?

Диагностировать болезни сосудов верхних или нижних конечностей может только профессиональный врач – флеболог Центра Современной Медицины Онли Клиник.

Однако обнаружить у себя симптомы сосудистых заболеваний можно самостоятельно. И нужно как можно быстрее обратиться к врачу – флебологу.

Самыми распространенными болезнями сосудов являются варикоз, варикозное расширение вен, флебит, тромбофлебит. Каждое заболевание имеет свою симптоматику.

Симптоматика сосудистых заболеваний:

О развитии варикоза, как правило, свидетельствуют такие симптомы:

- чувство тяжести в ногах;

- периодическая боль;

- ощущение распирания вен;

- повышенная утомляемость конечностей;

- чувство жжения в ногах к вечеру;

- судороги в икрах в ночное время;

- отечность тканей.

Варикозное расширение вен малого таза заявляет о себе такими признаками:

- болевой синдром в области поясницы и паха;

- болезненность при менструации у женщин;

- сбои в менструальном цикле;

- дискомфорт во время полового акта;

- частое мочеиспускание.

О флебите говорят такие проблемы со здоровьем:

- отечность тканей;

- повышение температуры тела (редко).

Если развивается болезнь тромбофлебит, то больной начинает остро ощущать:

- тупая боль в области конечностей;

- отеки конечностей.

Фото: Онли Клиник

Кто находится в группе риска заболеть флебологическими болезнями?

Как правило, сосудистым заболеваниям подвержены представители таких профессий:

- парикмахеры, спортсмены, танцоры, рабочие заводов и пр., то сеть люди, которые в силу своей профессии вынуждены много рабочего времени проводить на ногах

- работники офисов, которые ведут сидячий образ жизни;

- женщины в период беременности и после родов;

- люди с избыточным весом и с сахарным диабетом;

- пациенты с наследственным заболеванием варикозного расширения вен.

Чтобы избежать проблем с сосудами людям вышеперечисленных профессий рекомендуется проходить профилактические осмотры и делать УЗИ вен и артерий конечностей ежегодно.

Также нужно немедленно обращаться к врачу – флебологу Онли Клиник при обнаружении первых симптомов сосудистых заболеваний.

Методы диагностики сосудистых заболеваний, используемые в Онли Клиник.

При первичном посещении врач - флеболог Онли Клиник проводит визуальный осмотр пациента, собирает анамнез, выясняет жалобы.

Для установки точного диагноза в флебологическом отделении Онли Клиник применяются такие диагностические методы:

- Дуплексное сканирование. Другими словами ультразвуковое исследование, в процессе которого производится оценка формы вен, их диаметра, просвета и скорости кровотока по венозной сетке;

- Допплерография;

- Флебография - рентген, в результате которого оценивается структура вен и скорость кровотока;

Фото: Онли Клиник

Методы лечения сосудистых заболеваний в Онли Клиник.

Врачи – флебологи Онли Клиник для лечения сосудистых заболеваний используют консервативные или хирургические методы лечения.

К консервативным методам лечения относятся:

- прием оральных лекарств (флебопротекторы, противовоспалительные препараты, антикоагуляторы);

- использование мазей и кремов для облегчения симптоматики;

- ношение компрессионного белья;

- применение физиотерапевтический процедур (электрофорез, терапия озоном и пр.);

- соблюдение диеты;

- проведение лечебной гимнастики.

При запущенных формах сосудистых заболеваний врачи - флебологи рекомендуют проведение операций.

1) Склеротерапия.

На начальной стадии варикозного расширения поможет операция склеротерапия.

Склеротерапия – это введение в вену специального препарата, которое склеивает воспаленные вены.

2) Флебэктомия.

Это операция, которая представляет собой процедуру удаления поврежденных вен через разрезы в паху и в нижней части конечности. Данная операция предусматривает применение общего наркоза.

3) Лазерная терапия для лечения болезней вен.

Для лечения воспаленных сосудов с помощью лазера в Онли Клиник используется трехволновой лазерный аппарат Мейджик 3 Макс.

С помощью этого оборудования оказывается внутри - сосудистое термическое воздействие лазерным излучением – вена «выжигается». В процессе операции применяется щадящий наркоз – седация.

Профилактика сосудистых заболеваний.

Профилактическими мерами против варикоза и других болезней сосудов конечностей является здоровый образ жизни, правильное питание, правильное сочетание труда и отдыха, контроль веса.

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Данное обследование проводится профессиональным врачом – флебологом и включает в себя консультацию специалиста и УЗИ вен и артерий нижних или верхних конечностей.

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