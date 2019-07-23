2019-07-23T16:25:31+03:00
Общество

Tele2 стирает границы для звонков из Финляндии и Черногории

Мобильный оператор Tele2 подготовил специальное предложение для пользователей тарифных планов «Мой онлайн+» и «Премиум»
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: Tele2Фото: Tele2
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Мобильный оператор Tele2 подготовил специальное предложение для пользователей тарифных планов «Мой онлайн+» и «Премиум». У абонентов этих тарифов из всех регионов в путешествии по Финляндии и Черногории исходящие звонки в Россию будут стоить как дома.

Эксклюзивным предложением могут пользоваться все абоненты открытых для подключения тарифных планов «Мой онлайн+» и «Премиум» в поездках по Финляндии и Черногории. Ранее клиенты из Санкт-Петербурга звонили в поездках по Финляндии домой, расходуя пакет тарифа. Теперь эта возможность доступна пользователям открытых тарифов «Мой онлайн+» и «Премиум» во всех регионах. Также Tele2 подготовила подобное предложение и для поездок в Черногорию – популярное у клиентов оператора безвизовое направление летнего отдыха.

Специально подключать ничего не нужно – исходящие вызовы в Россию будут расходоваться автоматически из пакета тарифа у новых и действующих абонентов. После исчерпания основного пакета стоимость звонков в Россию составит 1,95 рубля за минуту для абонентов тарифного плана «Мой онлайн+» и 1,5 рубля за минуту для пользователей тарифа «Премиум».

Остальные услуги связи будут тарифицироваться в соответствии с условиями международного роуминга. Подробная информация о тарифах и дополнительных услугах Tele2 доступна на официальном сайте компании в разделе «Роуминг».

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

- Многим знакома ситуация, когда поездки за рубеж влекут дополнительные расходы на связь. Многим, но не нашим клиентам – для них мы установили «другое правило». В разгар летнего отпускного сезона Tele2 помогает избежать затрат сверх пакета тарифа на звонки домой из Черногории и Финляндии – двух востребованных направлений поездок. Предложение уже популярно у абонентов из Северной столицы, и мы расширяем географию его действия. Теперь еще больше наших клиентов будут в путешествиях наслаждаться отдыхом и делиться впечатлениями, а не думать о стоимости звонков домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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