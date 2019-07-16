В Нижнем Новгороде задержали группу молодчиков, убивавших бездомных

Четверо молодчиков в возрасте 18-19 лет задержаны в Нижнем Новгороде по подозрению в убийстве 35-летнего бездомного. По предварительным данным, мотивом убийства стала ненависть к социально неблагополучным слоям населения.

- Все началось с того, что утром 4 июля рядом с торговым центром на улице Зайцева в Сормовском районе было найдено тело 35-летнего нижегородца с признаками насильственной смерти, - говорится в сообщении СУ СКР по Нижегородской области. – По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»

В ходе предварительного следствия отрабатывалась версия о том, что к совершению убийства может быть причастна группа молодежи из Советского района. Впоследствии действительно была установлена их причастность к совершению этого преступления.

Вот такой арсенал изъяли у задержанных при обыске.Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- 15 июля были проведены обыски по нескольким адресам в Нижнем Новгороде и на территории Республики Хакасии, - рассказали в региональном СУ СКР. – Во время обысков были изъяты подтверждающие эту версию документы и предметы. По подозрению в совершении убийства были задержаны четверо молодых людей в возрасте от 18 до 19 лет.

Впрочем, пока точку в этом деле ставить рано – сейчас следователи работают с подозреваемыми, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и роль каждого из участников группы. Также следователи проверяют их на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории области.