2019-07-16T16:42:02+03:00
Происшествия

В Нижнем Новгороде задержали группу молодчиков, убивавших бездомных

Сейчас следователи проверяют их причастность к совершению аналогичных преступлений
Василий КРОТОВ
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В Нижнем Новгороде задержали группу молодчиков, убивавших бездомных.В Нижнем Новгороде задержали группу молодчиков, убивавших бездомных.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Четверо молодчиков в возрасте 18-19 лет задержаны в Нижнем Новгороде по подозрению в убийстве 35-летнего бездомного. По предварительным данным, мотивом убийства стала ненависть к социально неблагополучным слоям населения.

- Все началось с того, что утром 4 июля рядом с торговым центром на улице Зайцева в Сормовском районе было найдено тело 35-летнего нижегородца с признаками насильственной смерти, - говорится в сообщении СУ СКР по Нижегородской области. – По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»

В ходе предварительного следствия отрабатывалась версия о том, что к совершению убийства может быть причастна группа молодежи из Советского района. Впоследствии действительно была установлена их причастность к совершению этого преступления.

Вот такой арсенал изъяли у задержанных при обыске. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Вот такой арсенал изъяли у задержанных при обыске.Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- 15 июля были проведены обыски по нескольким адресам в Нижнем Новгороде и на территории Республики Хакасии, - рассказали в региональном СУ СКР. – Во время обысков были изъяты подтверждающие эту версию документы и предметы. По подозрению в совершении убийства были задержаны четверо молодых людей в возрасте от 18 до 19 лет.

Впрочем, пока точку в этом деле ставить рано – сейчас следователи работают с подозреваемыми, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и роль каждого из участников группы. Также следователи проверяют их на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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