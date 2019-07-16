«Мне комфортно в общежитии»: Внебрачная дочь Бориса Немцова уехала учиться в Америку

Дочь телезвезды Екатерины Одинцовой и политика Бориса Немцова Дина поступила в Стэндфордский университет на летние курсы. 17-летняя студентка совершенствует свой английский, заводит новых друзей и учится самостоятельности.

dinanemtsova_ Дина Немцова с новыми друзьями.

Живет Дина Немцова не в съемном жилище, а в общежитии. Комнату делит с другой ученицей.

- Как только мы заселились, заполнили контракт о правилах в нашей комнате (можно ли брать вещи друг друга, во сколько идем спать, можно ли слушать громкую музыку и др.). Это очень удобно - мы сразу поняли, как нам нужно вести себя, чтобы обеим было комфортно, - рассказала звездная дочка.

dinanemtsova_ Это здание медцентра Стенфордского университета, и оно очень красивое!

У каждой своя кровать, стол, полки и шкаф. Прачечная располагается в здании по соседству, кухня - на первом этаже, а ванная комната на этаже.

- Я очень чистоплотный человек и особенно ощущаю это после приезда сюда: на мне лежит ответственность не только за свою часть комнаты, но и за общую атмосферу. У меня в комнате всегда убрано (если я, конечно, не опаздываю на занятия - в таком случае кругом кавардак), - отметила девушка. - Чувствую себя более самостоятельно, потому что планирую свои время и список дел независимо от кого-либо. В целом, мне комфортно в общежитии.

dinanemtsova_ В перерывах между занятиями дочка Немцова проводит время на берегу океана.

Кстати, 17-летняя дочка известного политика не первый раз живет в общежитии. Несколько лет назад Дина была в бостонском лагере, но тогда ей не приходилось делить комнату еще с кем-то.

- Думала, вдвоем будет сложнее, а оказалось, что наоборот. Никогда не чувствуешь одиночество, и нет времени скучать по дому, - заключила Дина.