2019-07-16T15:49:08+03:00
Общество

Нижегородцев возмутили погибшие деревья, высаженные прошлой осенью на Советской площади

В администрации Советского района рассказали, как ухаживали за растениями и что привело к их гибели [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: https://vk.com/typical_nnФото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ
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Жители областного центра негодуют: деревья, высаженные возле администрации Советского района осенью 2018 года, погибли. Между тем сажали их под лозунгом «Живи, лес!»

Фото: https://vk.com/typical_nn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

- Двадцать деревьев появились под лозунгом «Живи, лес!» Как-то не пошло. Засохли все до единого, - написал аноним в паблике «Типичный Нижний», прикрепив для наглядности несколько фотографий.

Фото: https://vk.com/typical_nn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

Общественность принялась живо обсуждать увиденное, и многие сошлись, что хвойным требуется особый уход.

- Иначе на солнце выгорают, - заявил Максим Душкин.

- Туи не просто посадить надо. За ними уход нужен и неплохой. А так просто погубили саженцы, - сокрушается Андрей Трушин.

- Не по лунному календарю, наверное, - добавил Артем Федоров.

В отделе благоустройства районной администрации рассказали, что туи высаживались по правилам: деревья высадили в открытый грунт на расстоянии трех метров друг от друга. В первые четыре дня саженцам обеспечили умеренный полив.

- В дальнейшем осенью поливать деревья нет необходимости, корневая система устроена так, что самостоятельно берет влагу и питание из почвы. Однако весной распустились не все деревья, очевидно, растения замерзли при наступлении аномально низких температур зимой, - прокомментировали «Комсомолке» в администрации Советского района.

Кстати, сейчас муниципалитет разработал адресный перечень для высадки деревьев и кустарников на территории района. Поучаствовать в посадке может любой желающий.

- Администрация района готова оказать содействие в предоставлении инвентаря, - заключили в отделе благоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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