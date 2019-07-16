«Эти вещества могут попасть в Оку»: Новая свалка химических отходов обнаружена в Дзержинске

Не успели в Дзержинске ликвидировать уже имеющиеся свалки химических отходов, как начали появляться новые. Очередная заявка была опубликована накануне на сайте круглосуточной экологической диспетчерской регионального министерства экологии и природных ресурсов. На снимках видно, что прямо среди леса разбросаны несколько огромных контейнеров с неизвестным веществом. Причем часть розоватой жидкости уже растеклась по почве. Сколько контейнеров там находится, пока неизвестно. На фотографиях видны по меньшей мере пять контейнеров. По предварительным данным, эта свалка была обнаружена в непосредственной близости от двух крупных дзержинских предприятий – «НИПОМ» и «Кристалл».

Теперь экспертам предстоит выяснить, что это за вещество. ФОТО: Круглосуточная экологическая диспетчерская служба.

- Естественно по фотографиям невозможно определить, что это за вещества. Для этого необходимо проводить специальные исследования, - отметил руководитель экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов. - Единственное, что могу сказать, такие емкости используются для хранения химических отходов. Если они повреждены, то рано или поздно эти отходы попадут в почву. Учитывая, что они хранятся под открытым небом, то с дождями они могут попасть в грунтовые воды, а оттуда уже в реку Ока, которая является для всех нас источником питьевой воды. Что теперь делать? Прежде всего, нужно понять, что это за вещество. Как только мы это выясним, необходимо их нейтрализовать, затем собрать и безопасно утилизировать. По опыту мы знаем, что это процесс небыстрый – пока будет принято решение, пока приступят к реализации. Так что уйдет достаточно много времени, и значительную часть этих веществ мы можем потерять.

В настоящее время заявка уже принята в работу региональным министерством экологии. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.