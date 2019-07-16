2019-07-16T14:19:00+03:00
Общество

«Эти вещества могут попасть в Оку»: Новая свалка химических отходов обнаружена в Дзержинске

Что это за вещества, экспертам только еще предстоит выяснить [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Новая свалка химических отходов обнаружена в Дзержинске. ФОТО: Круглосуточная экологическая диспетчерская служба.Новая свалка химических отходов обнаружена в Дзержинске. ФОТО: Круглосуточная экологическая диспетчерская служба.
Изменить размер текста:

Не успели в Дзержинске ликвидировать уже имеющиеся свалки химических отходов, как начали появляться новые. Очередная заявка была опубликована накануне на сайте круглосуточной экологической диспетчерской регионального министерства экологии и природных ресурсов. На снимках видно, что прямо среди леса разбросаны несколько огромных контейнеров с неизвестным веществом. Причем часть розоватой жидкости уже растеклась по почве. Сколько контейнеров там находится, пока неизвестно. На фотографиях видны по меньшей мере пять контейнеров. По предварительным данным, эта свалка была обнаружена в непосредственной близости от двух крупных дзержинских предприятий – «НИПОМ» и «Кристалл».

Теперь экспертам предстоит выяснить, что это за вещество. ФОТО: Круглосуточная экологическая диспетчерская служба.

Теперь экспертам предстоит выяснить, что это за вещество. ФОТО: Круглосуточная экологическая диспетчерская служба.

- Естественно по фотографиям невозможно определить, что это за вещества. Для этого необходимо проводить специальные исследования, - отметил руководитель экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов. - Единственное, что могу сказать, такие емкости используются для хранения химических отходов. Если они повреждены, то рано или поздно эти отходы попадут в почву. Учитывая, что они хранятся под открытым небом, то с дождями они могут попасть в грунтовые воды, а оттуда уже в реку Ока, которая является для всех нас источником питьевой воды. Что теперь делать? Прежде всего, нужно понять, что это за вещество. Как только мы это выясним, необходимо их нейтрализовать, затем собрать и безопасно утилизировать. По опыту мы знаем, что это процесс небыстрый – пока будет принято решение, пока приступят к реализации. Так что уйдет достаточно много времени, и значительную часть этих веществ мы можем потерять.

В настоящее время заявка уже принята в работу региональным министерством экологии. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"В 7 на танцы, в 10 на фехтование": Специалисты назвали лучшие занятия для детей разного возраста
Сегодня врачи озабочены малоподвижным образом детей, поэтому родители стараются как можно раньше отдать ребенка в спорт. Но в каком возрасте это можно сделать, не причинив вреда? Разбираемся со специалистами
Новости 24
Газоны на площади Лядова планируется привести в порядок
Нижегородским фермерам в августе предоставят гранты
Гастрофестиваль «Вилка и Стрелка» пройдет в эти выходные на Нижневолжской набережной
Анне Гор присвоят звание почетного гражданина Нижнего Новгорода
Шестиклассник на мопеде влетел в грузовик под Нижним Новгородом
Общественный транспорт развезет нижегородцев по домам после концерта Лободы на стадионе «Нижний Новгород»
Более трех тысяч нижегородцев ушли в армию во время весеннего призыва
«Поезда здоровья» побывали уже в 50 населенных пунктах Нижегородской области
40 кулебакских семей с особенными детьми занимаются на курсах лечебной верховой езды
15 тысяч человек посетили фестиваль «Moto Family Days» на Нижневолжской набережной
Роспотребнадзор не рекомендует купаться на 13 пляжах Нижнего Новгорода
Новые дроны поступили на вооружение нижегородских лесопожарных служб
Выкса вошла в топ-10 моногородов России
Избитый сыном пенсионер умер в Нижнем Новгороде
Виктор Сдобняков возглавил совет директоров АО «Теплоэнерго»
Улицу Зеленодольскую перекрыли до 10 августа из-за ремонта канализации